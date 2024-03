Extra :: 2024. március 30. 22:33 ::

Ötletes alternatíva német szurkolók számára, kiknek nem tetszik a rózsaszínű mez

Nemsokára itt van az idei nyár, és kezdődik a németországi rendezésű foci Európa-bajnokság, melyen a magyar válogatott is ott lesz, mégpedig éppen egy csoportban, ahol a házigazda németek is ott vannak, mellettük pedig Skócia és Svájc lesz az, akik ellen ki kell majd vívnia a nemzeti csapatnak a továbbjutást. De most nem erről lesz szó. Sajnos ez nem csak a sportról szól már régóta.

Bár az UEFA szerint a "politikának nincs helye a stadionokban", ez természetesen a gyakorlatban csak a jobboldali, nemzeti tartalmakra igaz. A BLM-nek, az erőszakos deviáns LMBTQ-propagandának nagyon is helye van. Olyannyira, hogy egyre inkább ezt a terepet használják fel ideológiájuk terjesztésére. Erről egy részletes cikk jelent meg a napokban a Magyar Jelenen, érdemes elolvasni, lesz itt szivárványos angol három oroszlán, szintén ilyen színekben pompázó DFB (Német Labdarúgó Szövetség) embléma és még négerrel illusztrált magyar válogatott mez is.

Azt is megtudtuk, hogy a német válogatott másodszámú meze meglehetősen eltér a korábbi hagyományoktól, ugyanis lila és rózsaszín színben tündököl. Az első számú mez – még – megmaradt a hagyományos fehér-fekete kombinációnak. Így néz ki a rózsaszín:

Bár amint mondani szokták, a német humor nem létezik, egyes élelmesebb német szurkolók mégis igyekeznek megcáfolni ezt a tételt, ugyanis állítólag egyesek az alábbi névvel ellátott és 44-es (az SS rúnákra való hasonlóság természetesen csak a véletlen műve) számmal ellátott mezeket vennének magukra:

Van lehetőség ugyanis az Adidas oldalán egyedi névvel és számmal ellátott mezeket rendelni, ez is ilyen volna. Mindenesetre kreatív fricska lenne, és ha lehet LMBTQ-propaganda a stadionokban, ilyenben miért ne lehetne megjelenni? Nyilván ha ez megtörténne, a bátor illetőnek kosztra nem kéne egy ideig költenie, ugyanis élvezhetné a "német" büntetés-végrehajtás "vendégszeretetét"... No, de hát ilyen ez a "jogállam és demokrácia".

Henney Viktor – Kuruc.info