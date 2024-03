Extra :: 2024. március 31. 23:18 ::

Szövetségesek a lovagok ellen – Heti progresszió (CCXXVI. rész)

Ha vasárnap, akkor természetesen nem maradhat el a Heti progresszió. Reklámok és némi videójáték fogja színesebbé tenni a vasárnap késő estét – ezúttal is mindegyik küldemény olvasóinknak köszönhető. Nem is szaporítom tovább a szót, öveket becsatolni, indulunk!

3. Kedves olvasónk kislányával tért be egy érdi játékboltba, ahol megtudták, hogy a „régi” időkkel ellentétben az „lehetnél aki csak szeretnél”, ha Barbie babát vásárolsz. A kínálatot nézve ezt szó szerint kell venni, végtére is az LMBTQ-propaganda is ezt hirdeti.



A bőség zavarának tipikus esete?



Akinek van ötlete, hogy mi ez, ne tartsa magában

Olvasónk kislánya azonban nem szeretett volna például fekete teniszezőnő lenni, a néger egyszarvú valami identitására pedig feltételezem azóta sem jöttek rá (én sem). Utólag reméljük, hogy azért sikerült valami épkézláb játékot is találni a kislánynak.

2. Ha már játékok, akkor ezeket a Lego-szetteket is el akartam már lőni egy ideje, végre itt a remek alkalom. Dán cég ide, vagy oda, amint a mellékelt ábra mutatja, lassan az összes létező játékukat fekete gyerekekkel fogják reklámozni, habár a szemetesautó láttán nem feltétlenül húsvéthoz méltó poénok jutottak eszembe a kialakult szituációról.



A fehér gyerekek játszhatnak még egyáltalán?

Nem mellesleg az űrhajós is elég magas labda, ugyanis mindkettő szett munkához, foglalkozáshoz köthető. Abban pedig tudomásom szerint nem a feketék járnak az élen. Lehet, hogy a dán cég csak viccelődött és direkt dobott ilyen magas labdát?

Aki szemfüles, az a szemeteskocsis kép bal szélén kiszúrhat valami szivárványos dolgot, amit olvasónk sajnos nem fotózott be, így valószínűleg örökre a feledés homályába vész, mi volt ott látható.

1. Hamarosan érkezik a második világháború idején játszódó, inkább a 2000-es években népszerű Commandos játéksorozat következő felvonása Origins alcímmel.

Ebben idáig semmi különös nem lenne, azonban Németország esetében lecserélték a szvasztikát lovagkeresztre, így a játékosok mostantól úgy mészárolhatják a tengelyhatalmak erőit, hogy még a horogkereszt sem fog rájuk ijeszteni.

Olvasónknak enyhén szólva sem tetszik a dolog, de ahogy szemügyre vesszük a játék egyik trailerének kommentszekcióját, meglehetősen sokan háborodtak fel a röhejes eseten.



Ezt most amúgy minek nevezzem? Politikailag korrekt mészárlásnak? (képernyőkép/YouTube)

Egyébiránt korábban is előfordult már hasonló. A franchise második részének felújított, HD változatából is kimaradt a szvasztika, ez az újrakevert epizód 2020-ban jelent meg, más fejlesztővel és kiadóval, mint az eredeti.

Arról persze senki ne is álmodjon, hogy a Harmadik Birodalom oldalán szállhat harcba, de ezek szerint már a szövetségesekhez tartozó kommandóegység is középkori lovagok ellen harcol majd.

És akkor úgy látom, hogy a végére értünk az aktuális Heti progressziónak. A továbbra is rengeteg küldeményt ezúton is köszönöm kitartó olvasóinknak, a hetiprogresszio@protonmail.com várja őket sok szeretettel.

Áldott húsvétot kívánok még egyszer minden kedves olvasónknak!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info