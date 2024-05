Extra :: 2024. május 26. 23:50 ::

”Izrael és a szabadság” - Heti progresszió (CCXXXIV. rész)

Ismét eltelt egy hét, ismét folytatódik Heti progresszió című rovatunk. A beküldött híreket, anyagokat ezúton is megint csak köszönöm, a hetiprogresszio@kuruc.info továbbra is várja a leveleket.

Vágjunk is bele!

3. Tömeges „coming out mozgalom” indult Lengyelországban, hogy nyomást gyakoroljanak Donald Tusk kormányára. Az ország vezetője ugyanis még a kampányban ígérte meg, hogy győzelem esetén 100 napon belül bevezeti a bejegyzett élettársi kapcsolatot a homoszexuálisok számára.



A 166. nap lengyel-ukrán "szivárványcsaládja", Dominika és Victoria, akik fiúgyermeket is "nevelnek" ebben a fene nagy fasizmusban. Szeretnének Lengyelországban is "normális életet élni" (forrás: 100dninazwiazki.pl)

A nyomásgyakorlás lényege, hogy buzi aktivisták visszaszámolják a száz napot, azzal megspékelve, hogy az erre a célra létrehozott honlapon minden nap egy új „azonos nemű pár” mutatkozik be (coming outol). Ám mivel Tuskék egyelőre nem tartották be az ígéretüket, a 100 nap pedig már letelt, „mindenki legnagyobb örömére” folytatják a számolást újabb „párokkal”, méghozzá addig, amíg a törvényt meg nem alkotják, be nem nyújtják, s el nem fogadják.

Jakub és Dawid szervezők, aktivista „házaspár” szerint (ha nem lehet házasodni, vajon miként nevezik magukat annak) 2 évre is elegendő „párt” sikerült eddig összegyűjteni és ez a legnagyobb LMBTQ-kampány Lengyelország történetében.

Elképzelhető, hogy Tusknak kisebb gondja is nagyobb ennél, ám több mint biztos, hogy idővel betartja az ígéretét és fejet hajt a lobbi előtt.

2. Ez csak egy németországi McDonald’s toborzóplakát, nem éppen német arcokkal.

Persze nyilván alkalmazkodik a cég a mostoha helyzethez, az éttermi dolgozók döntő hányada valószínűleg nem az őshonos németekből kerül ki, legalább őszinte a kép.



Megjött a munkakedv?

Mielőtt bárki legyintene, hasonló tendenciák Magyarországon is megfigyelhetőek, és egyáltalán nem vagyunk messze attól a jövőtől, amely ma Németország jelene.

1. „Ki az a személy, akit a legjobban csodálok az emberiség történelmében? Mózest. Mi volt Mózes alapvető tulajdonsága? A páratlan alázat” – mindezt mondhatta volna akár Orbán Viktor is, de az idézet Javier Milei, szélsőségesen filoszemita argentin elnöknek tulajdonítható

Milei egy argentínai zsidó újságírónak adott interjút, amelyben tovább folytatta a Mózesről való ömlengést is:

Mózes volt a történelem legnagyobb és első felszabadítója. Szembeszállt a fáraóval, ami ahhoz hasonlítható, mintha ma az Egyesült Államok, Kína és Oroszország összefogna és ellene állnánk ki. A háborúban a győzelem nem a katonák számától, hanem a mennyből jövő erőktől függ.

Milei februárban járt a zsidó államban, a gázai határvidékén „megdöbbenését fejezte ki” a Hamász által elkövetett „bűncselekmények” miatt. A zsidók által elkövetett mészárlásokról nem emlékezett meg.

Múlt hónapban Ben Shapiro kóserkonzervatív kommentátornak „Izrael és a szabadság” közötti kapcsolatot boncolgatta, de talán a most említett interjúban maxolta ki a legjobban a filoszemita elmebetegséget.



Megy a műsor ezerrel (forrás: X)

„Az alapján, amit tanultam és olvastam Izrael népének történelméről, és arról, hogy létezése során hogyan élt túl minden fenyegetést, pogromot, támadást és üldözést, biztos vagyok benne, és nincs kétségem afelől, hogy ez most is így lesz. A végén győzni fognak. Az én üzenetem az, hogy továbbra is higgyetek és bízzatok Istenben, legyetek erősek, állhatatosak és egységesek. A végén az egész világ meg lesz győződve arról az örök igazságról, hogy Izrael népe él” – mondta az elnök.

Visszatekintve a történelemre, meglehetősen szomorú, hogy éppen a szebb napokat látott Argentínának van olyan vezetője, mint Milei. Két zsidómagasztaló interjú között talán foglalkozhatna az országával is, habár lehet az a jobb, amíg nem így tesz.

A magam részéről én ismételten köszönöm kedves olvasóink figyelmét, jövő héten folytatjuk!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info