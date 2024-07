Extra :: 2024. július 4. 20:31 ::

Kis különbség a Jobbik és a Mi Hazánk közt

Nem vicc! Míg Pázmány Péter a Mi Hazánk balatoni képviselője lett mintegy 53%-os eredménnyel, addig Apró Antal most DK-Jobbik szövetségben próbálkozott Győrben, de elvtelen összefogásuk egyetlen mandátumot sem eredményezett a vármegyeszékhelyen, még kompenzációs listán sem, melynek a szimbolikus 17. helyére mégis szükségesnek tartottak felrakni egy bizonyos Apró Antalt – világít rá Instagram-oldalán Novák Előd, alább a bejegyzésének folytatása.

Saját halottunknak tekintjük az egykor szebb jövőt ígérő Jobbikot, mely 1% alatt végzett az EP-választáson. Csupán két vármegyei listán tudott egy-egy mandátumot szerezni, és mindössze két kisebb településen jutott önkormányzati képviselőhöz önállóan. Nagy nehezen találtak valakit, aki hajlandó a Jobbik utolsó elnöke lenni: Adorján Béla egy ismeretlen „politikusuk”, aki Gyurcsány miniszterének szövetségeseként indult a vármegyei választáson (sikertelenül).

Egy Jobbik-emléktalálkozó megrendezését is fontolgattam a MIÉP-emléktalálkozó után ugyanúgy a régi nemzeti radikális központban, az újbudai Bartók Béla út 96. alatti, ma már képviselői irodámban, de a Jobbik neve végül az elvtelenség szinonimája lett, vállalhatatlanok számunkra, hullarablók élősködnek a párt még meglévő állami támogatásán (a Villányi úti irodájuk is bezárt, az egyetlen pártingatlant alapítványi tulajdonukba játszották át). 1997 óta három párt sikeres parlamentbe juttatásában vettem részt, s őszintén bízom benne, hogy többé nem kell a nulláról újrakezdeni.

A Jobbik első alapszervezetének alapítója voltam, hadd idézzek talán utoljára az egykor nevében is jobboldali, a Jobboldali Ifjúsági Közösségből alakult párt Alapító nyilatkozatából: a párt elsődleges feladata „a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból”. Ehhez képest a politikai prostitúció leggusztustalanabb perverzióit láttuk, amikor képesek voltak Gyurcsánnyal is összefeküdni a hatalom minden áron való megszerzése érdekében. Egy színtelen, szagtalan, karakterét vesztő párttá váltak – na ilyen nem lesz soha a Mi Hazánk Mozgalom, hiszen mi pont azokból jöttünk létre, akik ezzel a köpönyegforgatással szembeszálltak a Jobbikban.

2016-ig én is alelnök voltam, s akkor végül a párt történetének egyetlen vétózott alelnökjelöltje lettem, miután szóvá tettem, hogy a Fidesz korábbi oligarchájának, Simicska Lajosnak az államkasszából lopott pénzét tennék a Jobbik pártpénztárába. Vona Gábor az elvtelen néppártosodás kerékkötőjét látta bennem, s ebben igaza is volt, ezért záratott ki a frakcióból, ezért kényszerültem képviselői mandátumom visszaadására is akkor. Most pedig Simicskához hasonlóan abszurd Magyar Péterből hőst faragni, vagy ha Mészáros Lőrinc összeveszik Orbán Viktorral, akkor ő is követendő lesz? Nem, nem, soha! - zárja sorait Novák Előd.