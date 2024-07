Extra, Videók :: 2024. július 16. 19:30 ::

Trump, az "istenkirály" koronázási rituáléja Waheguru nevében és az Irán elleni háború perspektívájában

DJ Jeszy szerint „Isten mentette meg Trumpot, és kész.” Itt tart ma a fidesznyik influenszerbagázs szellemi nívója. Egyszerűen szánalmas.

Hallgassunk inkább olyanokat, akik Jeszenszkytől eltérően tudják is, hogy miről beszélnek, rávilágítva néhány bizarr vagy éppen tragikus momentumra a Trump körül zajló ingyencirkusz kapcsán.

Boris Le Lay, a cionista világhatalom legelszántabb és legüldözöttebb francia bírálója, a Démocratie participative szerkesztője, jelenleg japán száműzetésben:

Trump hivatalos elnökjelölti beiktatásának ceremóniája egyszerűen katasztrofális volt.

Az esemény egyik fő szónoka egy bizonyos Amber Rose nevű tetovált fejű önjelölt lotyó volt, aki csak arról híres, hogy rapperekkel szexel.



Amber Rose munkaruhában

Az esemény csúcspontja Trump lehetséges alelnökjelöltjének bemutatása volt.

J. D. Vance egy (újabb) cionista őrült, aki langyosan ellenezi ugyan az ukrajnai háború pénzelését, viszont megszállottan támogat egy apokaliptikus háborút Irán ellen.



Fotó: Andrew Kelly/Reuters

„Sokan elismerik, hogy tenni kell valamit Iránnal, de nem ezeket a gyönge kis bombázásokat. Ha meg fogjuk ütni az irániakat, akkor keményen kell őket megütni…”

Ehhez számíthatunk rá.

Miközben a fideszes sajtó Vance állítólagos magyarbarátságával eteti olvasóit, van itt egy picivel meghatározóbb "barátság" is:

Ezen túlmenően a republikánus konvenció résztvevőinek imádniuk kellett az indiai Waheguru istenséget is, a párt egyik kaliforniai tótumfaktuma, az indiai Harmeet Dhillon kedvéért, aki azt is kijelentette, hogy Waheguru az „egyedüli igaz isten”.

Nick Fuentes, az amerikai „keresztény nacionalizmus” frontembere nem igazán értékeli a jelenet magasztos mivoltát:

Talán Dhillon azért adta elő ezt a rituálét, mert hozzá hasonlóan Vance neje is egy „utcáraszaró” (az amerikai alt-right szlengben az indiaiak egyik gúnyneve a „street shitter” – H. T.).

Ez az egész egy fehérellenes szövetségre hasonlít Jahve és a hindu panteon vérívó démonjai között.

Amerika a globális zsidó degeneráltság barlangja.

Semmilyen választás nem változtat ezen, mert ez az egész túl messzire ment túl rég óta.

Trump talán lelassíthatja a harmadik világháborút, de még ez sem biztos.

Andrew Anglin, az angloszféra legolvasottabb és legtermékenyebb publicistája, a Daily Stormer katolikus integrista (tehát nem „neonáci”) főszerkesztője, jelenleg valahol Kelet-Európában bujdokolva:

A tézisem a Trump-lövöldözésről az, hogy a Moszad fülön lőtte, hogy istenkirály szintre emelje.

De a nagy tézis itt az, hogy minden alkalommal, amikor átmegyek ezen a dolgon, azt találom, hogy Bibi Netanjahu azt akarja, hogy Donald Trump nyerje meg a választást, mert sokkal jobb munkát végezne egy háború megszervezésében a Közel-Keleten, mint Biden cirkuszi szörnyekből álló árnyékkormánya. (…)

Trump egy személyi kultusz. Hatalmas erejű figura.

A felemelt ököl, miután fejbe lőtték, örök népi hőssé és istenkirállyá tette.

Azok, akiket a kabinetjébe akar, mind neokonzervatív, őrült Izrael-imádók. (…)

Trump 100 millió dollárt kapott Sheldon Adelson zsidó kaszinómilliárdos özvegyétől, és a nagyon elterjedt pletyka az, hogy beleegyezett abba, hogy egész Palesztinát – azaz Gázát és Ciszjordániát – izraeli területnek nyilvánítsa. Bármi is volt a tárgyalás, a nő nem azért adott 100 millió dollárt, mert hiányzik neki a bájos mosolya.

Tudom, hogy ezt még mindig nehéz elfogadni. Nekem is nehéz. Teljesen tönkretettem az életemet ezért az emberért. (Célzás arra, hogy a Daily Stormer „trollhadserege” és mémarzenálja jelentős érdemeket szerzett az amerikai fehér fiatalok mozgósításában és ezzel közvetve Trump 2016-os megválasztásában. – H. T.)

De a helyzet az, hogy ő az izraeli jelölt. Meg fogja nyerni a választást. Amerika háborúzni fog Iránnal, és a zsidó háborúk iránti népi lelkesedés erősebb lesz, mint 9/11 után volt – legalábbis a fehérek körében.

A legrosszabb az egészben az, hogy ez engem személy szerint érint, ugyanis olyan helyzetben leszek, hogy baloldaliak és barna emberek oldalára állok a Nagy Fehér Remény ellen.

Nem támogatom a zsidókért vívott háborúkat. Nem fogom megtenni. Alapvetően mindenki más támogatni fogja. Ez után a lövöldözés után (…) Trump meg fogja tartani támogatóinak 95 százalékát, még akkor is, ha szárazföldi háborút hirdet Irán ellen (valószínűleg Jemen lesz az első, és akkor lesz egy csomó tengeri konfliktus, aztán titkos akciók lesznek Iránban, és aztán bejelenti a szárazföldi háborút – de ezek részletek).

Általában nem szoktam jóslatokba bocsátkozni, mert nem vagyok varázsló. De ezt a dolgot milliószor átdolgoztam a fejemben, és minden, amit itt mondtam nektek, nyilvánvalónak tűnik számomra.

De van egy jó hír.

A jó hír az, hogy az Egyesült Államok el fogja veszíteni a háborúkat, és Kína lesz a domináns világhatalom. Amikor a dollár alól kiesik az alapzat, a kínai felemelkedik.

Ebben a forgatókönyvben lehetővé válik számunkra, hogy újjáépítsük országunkat. Ez egy teljesen új világ lesz, amikor a zsidók kikerülnek a hatalomból.

Ez annyira szörnyű tragédia, hogy Donald Trump az, aki ezt fogja tenni velünk. Ebből nagyon nehéz lesz kilábalni az embereknek, és a legtöbben nem fognak felépülni belőle.

Nehéz út előtt állunk.

De amikor a birodalom összeomlik, lesz jövőjük a fehér gyerekeknek.

Lesz remény.

