Vasárnap van, amely egyet jelent a Heti progresszió új részének debütálásával. Ma „tájidegen elemek” szerepelnek az első két felvonásban, de egy pillanat erejéig még visszatekintünk a Fanta történetére is.

Induljunk!

3. Mint megannyi másik vállalkozás, a Simon’s Burger is új munkaerőt toboroz már meglévő, vagy újonnan nyíló éttermeibe.

Viszont azt már nem sikerült megálmodniuk, nagyjából hogyan néz ki egy magyar munkavállaló, feltéve, ha magyarokat szeretnének egyáltalán foglalkoztatni, lévén budapesti éttermekbe toboroznak éppen. Ennek megfelelően lehet a kép provokáció, vagy csatlakozás az „új hullámhoz”, miszerint már eleve nem magyarokat keresnek munkaerőnek. No de akkor miért magyarul osztották meg a tájékoztató szöveget és a grafikát? A négerekkel semmilyen fronton nem járnának túl jól.

2. Ha már feketék, akkor elvileg ez is Magyarország. A címoldal szerint „régen látott bravúrt mutattak be a magyar klubcsapatok”, csak hát – ahogy a mellékelt ábra mutatja – tévedésből a képet biztosan valami afrikai bajnokságból mellékelhették hozzá, mert nem látni rajta magyar játékost.

Azt is megtudhatjuk a „megvédjük az embereket a bevándorlástól” ország állami sportcsatornájától, hogy „öt éve nem volt ilyen jó hete a magyar csapatoknak”. Mármint négerek toborzása terén? Mert akkor készséggel elhiszem.

Említettem, hogy a klasszikus német Fantát 2015-ben is lehetett kapni egy 75. évfordulóra szánt, limitált kiadás keretében. Itt nem csak a dizájn volt eredeti, de bizony az íz is. Az autentikus, „világháborús íz” 30% savót és almatörkölyt tartalmazott, kevésbé volt édes és az „eredeti német” címkét kapta.

Most még jobban sajnálom, hogy kimaradtam belőle, de ez még távolról sem a lényeg. A kampányt a Coca-Cola Company megtámogatta egy videóval is, mely kiverte a biztosítékot a sok polkorrekt rinyagépnél.

A videóban elhangzik, hogy „75 éve Németországban szűkösek voltak a források szeretett kólánk számára”, de az idióta hisztizők szerint probléma, hogy nem teszik hozzá, miért. Eleve őrültség egy 58 másodperces videótól töriórát várni (tudjuk, hogy valójában nem ez volt a bajuk, hiszen más történelmi korszak esetében eszébe nem jutott volna senkinek felhánytorgatni ezt), de még csak nem is ez akasztotta ki a legjobban az agyhalottakat.

A cég arról is szót ejt a videóban, hogy a Fanta feltalálása „fantasztikus ötlet volt” és a klasszikus íz újraalkotása „visszahozza a régi szép idők érzését”.

Nos, hát gondolom sejti a kedves olvasó, mi volt ezt követően a „probléma”. Pontosan… A sok kis mimóza kiakadt a „régi szép idők érzésén”, hiszen akkoriban „a gonosz Hitler bácsi” alatt „sínylődött” Németország és Európa. A hiszti pedig odáig fajult, hogy a Coca-Colának vissza kellett vonnia a jópofa, kreatív videót. Fentebb ez megtekinthető, de még a polkorrekt feltöltője is „kínos baklövésnek” minősítette az ártatlan reklámot.

A hisztire lépni kellett a Coca-Cola Company-nak is. Természetesen elhatárolódtak a „náci rezsimtől” és kijelentették, hogy csupán a „pozitív gyerekkori emlékeket akarták feleleveníteni”.

Nos, ezt a kiegészítést még nyugodtan hozzá lehet csapni az eredeti publikációmhoz, mely most egyben lezárja július utolsó vasárnapjának Heti progresszióját is. Aki a hetiprogresszio@kuruc.info -n keresztül segíti a rovatot anyagokkal, azoknak külön köszönöm ezt a hónapot is, augusztusban megy tovább a szekér.