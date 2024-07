Extra :: 2024. július 29. 16:12 ::

Versenytársat kap a Google: bemutatta keresőjét az OpenAI

Az OpenAI bejelentette régóta várt belépését a keresőpiacra, a cég keresője pedig a SearchGPT nevet kapta – írja a Verge nyomán a 24. A vállalat szerint ez egy olyan mesterséges intelligenciával hajtott keresőmotor lesz, amely valós idejű hozzáférést biztosít az interneten található információkhoz.

A keresőmotor egy nagy szövegmezővel indul, amely arra kérdez rá, mit keresünk. A felület nagyjából úgy működik, mint a Google: értelmezi a kérésünket, majd rendszerezi a válaszokat és rövid leírást ad a cikkekről, eseményekről, amelyek kapcsolódnak a témához.

A tartalmak ellenőrzöttek, sőt alapvetően megbízhatónak is mondhatók révén olyan hírpartnerekkel együttműködve fejlesztették ki a SearchGPT-t, mint a The Wall Street Journal, a The Associated Press és a Vox Media tulajdonosai. Ám mivel a hibázás lehetősége benne van, a tulajdonosai egyelőre csak prototípusként beszélnek a SearchGPT-ről.

A szolgáltatást a hírek szerint a GPT-4 modell hajtja, és csupán 10 ezer tesztfelhasználó számára lesz elérhető az induláskor. Az OpenAI célja, hogy a keresési funkciókat később közvetlenül a ChatGPT-be integrálják, így ide vonzzák a vásárlókat.

Nem túlzás azt mondani, hogy a Google a ChatGPT 2022 végi megjelenése óta tartott ettől a lépéstől. Az elmúlt években az Alphabet ugyanis hibát hibára halmozott a mesterséges intelligencia terén, melynek eredményeként a ChatGPT által hajtott Bing is tudott valamennyit faragni a hátrányából.

Az OpenAI gyors fejlődése során több millió ChatGPT-felhasználót szerzett, azonban a vállalat költségei kezdenek elszállni a The Information szerint.

Az OpenAI mesterséges intelligencia képzési költségei idén elérhetik a 7 milliárd dollárt, a kiadások csökkentésében pedig nem segít a ChatGPT ingyenes verziójának több millió felhasználója.

A SearchGPT a kezdeti bevezetéskor szintén ingyenes lesz, és mivel úgy tűnik, hogy a keresőben jelenleg nincsenek hirdetések, egyértelmű, hogy a vállalatnak hamarosan meg kell találnia a bevételszerzés módját.