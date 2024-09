Extra :: 2024. szeptember 17. 17:43 ::

Privátra állítja az Instagram az összes 16 év alatti felhasználó fiókját

Egy sor gyerekvédelmi intézkedést hoz magával az Instagram új frissítése – jelentette be a közösségi oldal anyacége, a Meta. A legfontosabb újítás, ami több millió embert érint, hogy a 16 év alatti felhasználók fiókjait automatikusan privátra állítja a rendszer, és ezt csak egy hitelesített szülői engedélyt igénylő procedúra után lehet majd kikapcsolni, írja a Telex.

A Teen Account (tinédzser felhasználó) megjelölésű Instagram-fiókok fő jellegzetessége, hogy ki tud kapcsolatba lépni, azaz üzenetet írni nekik, vagy saját bejegyzésekben megjelölni őket. Az új korlátozások értelmében ez csak olyan felhasználók számára lesz elérhető, akiket követ az adott tinifiók gazdája – vagyis a vadidegenektől érkező üzeneteket szűrik ki automatikusan. Emellett a 16 év alatti felhasználók időnként üzenetet kapnak majd az Instagramtól, hogy kicsit tegyék le a telefont, ha már nagyon régóta pörgetik az appot. (És ők persze így is fognak tenni... - a szerk.)

Az Instagramot közel kétmilliárd ember használja világszerte, de az utóbbi időkben komoly problémát jelent számára a fiatalok körében a Tiktok népszerűsége. Ráadásul egyre-másra érik támadások amiatt, hogy a fiatalkorú felhasználóit nem védi eléggé, perek is indultak Amerikában amiatt, hogy tudatosan függőséget alakít ki a felhasználóiban. Több öngyilkossági esettel is összefüggésbe hozták már a közösségi oldalt, ahol online zaklatás vezetett a tragédiához. A most bejelentett gyerekvédelmi intézkedések az ilyesmiknek próbálják útját állni.

Az persze kérdéses, hogy mennyire tudnak hatékonyan működni ezek a rendszerek, ha egyszer az Instagram a regisztrációnál egyszerű bemondásos alapon határozza meg, hogy ki hány éves. Mivel elvileg 13 év alatt nem lehet regisztrálni az oldalra, sok gyerek hazudik ilyenkor az életkoráról, ami felveti a lehetőségét annak is, hogy a 16 év alattiak korlátozását is ugyanilyen könnyen ki lehet majd kerülni. A Meta bejelentése szerint mesterséges intelligenciát fognak majd alkalmazni, hogy kiderítsék, ki öregíti magát. Hogy ez pontosan hogyan fog működni, az egyelőre rejtély, de az Instagram egy ideje már alkalmaz ilyen jellegű algoritmusokat, amelyek például a felhasználók fotói alapján elemzik, hogy nem fiatalabbak-e a korhatárnál.