Videón ahogy Szöul olimpiai bajnoka visszakapja ellopott aranyérmét

Szeptember közepén nagyon szomorú hírről számolhattunk be: betörtek Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó házába, és többek között ellopták a szöuli aranyérmét is. Az ügy most megoldódott, a megtalált érmet a rendőrség visszaszolgáltatta a kiváló sportolónak – írja 24.

"Ez év szeptember 3-án éjjel az akkor még számunkra ismeretlen K. Roland besurrant egy XV. kerületi családi házba, ahonnan bonboniert, és egy aranyérmet vitt el. Nem is akármilyen aranyérmet. A legfontosabbat, a legdrágábbat, egy olimpikon aranyérmét. A ház tulajdonosa Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó az aranyérmet 1988-ban a szöuli olimpiai játékokon érdemelte ki a magyar kardcsapat tagjaként" – írta közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság.