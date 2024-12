Extra :: 2024. december 29. 16:58 ::

Búcsúzunk 2024-től - Heti progresszió (CCLXIV. rész)

Elérkeztünk ehhez is, vagyis a 2024-es év utolsó Heti progressziójához. A rovat keretein belül szintén mozgalmas évet zártunk, amely egyszerre köszönhető világunk szürreális történéseinek és kedves olvasóink lankadatlan aktivitásának, melyet ezúton is szeretnék még egyszer megköszönni.

Az évzárás természetesen nem jelenti azt, hogy a rovat véget érne, január 5-én már jelentkezünk is a rohamosan közelgő 2025 első Heti progressziójával, s a hetiprogresszio@kuruc.info is működik tovább.

Íme tehát a három szekvencia, mellyel rovatunk elbúcsúztatja 2024-et. Egyúttal kívánok a Heti progresszió olvasótáborának boldog új esztendőt!

3. Noha az idő múlását felesleges siettetni – sajnos rohan az magától is – sokan sokféle okból várhatják 2025 beköszöntét. Thaiföldön például azért, mert január 22-től engedélyezik a népnyelven csak buziházasságnak emlegetett fertőt.

2025. január 22-re „komolyan készül” mind az állam, mind pedig az egyes önkormányzatok, a belügyminisztérium képzést tart a közalkalmazottaknak az új törvény miatt, hogy „zökkenőmentesen” várhassák az új feladatot.

Phuket tartomány az ország első azonos nemű „házasságának” színtere lesz, de ünnepséget is rendeznek, ahol belügyminisztériumi alkalmazottak jelenlétében több „pár” is „összeházasodik” majd.

Bankok városában is tömeges „házasodás” lesz több mint ezer „párral”, ez várhatóan Guinness-rekordot is dönt majd.

A turizmusból élő Pattaja városában a tengerpartra vezető legforgalmasabb úton szivárványzebrát festettek fel, de itt is lesz nagyszabású esemény Valentin-napkor. A helyi önkormányzat pedig „All Genders Friendly” nyaralócélpontként fogja meghatározni a várost, ahol „identitásuktól és szexualitásuktól függetlenül szívélyesen fogadják az utazókat”.



Ön szívesen költené a pénzét és töltené az idejét egy ilyen nyaralóhelyen? (fotó: X)

Gazdaságilag persze igyekeznek alátámasztani, miért is „helyes döntés” az azonos neműek „házasságának” bevezetése (két éven belül évi 4 millió utazóval számítanak többre) ám az emelkedés csalóka, hiszen az aberráltak megjelenésével egyenes arányban csökken a normalitáspártiak száma, ráadásul Thaiföld az utóbbi években így is egyre kedveltebb célpontja a deviánsoknak.

Thaiföld a harmadik ország Ázsiában (Tajvan és Nepál után), amely fejet hajt az LMBTQ-lobbi akaratának.

2. Egy olvasói kép is befért az év utolsó válogatásába.

Whisky-tematikájú anyag már korábban is szerepelt a Heti progresszióban, most a Jack Daniel’s-t illeti meg ez a megtiszteltetés. A „nem annyira csendes éj” karácsonyi reklám akar lenni, s természetesen mi is nyújthatná át az italt, mint egy „fekete kéz”, dacára annak, hogy a whisky nem kifejezetten a feketék itala.



Mondjuk a whiskytől tényleg nem csendes szokott lenni az ember

No de ez miért zavarná a reklámszakembereket?

1. Ha túl akarja élni 2026-ot, itt lenne az ideje, hogy hazatérjen a DK-ba, de egyelőre még „marad a nép pártján”.

Igen, ő Jakab Péter, akit egy másik, szintén Péter keresztnévvel rendelkező politikai szereplő meglepő gyorsasággal szorított a pálya szélére, pedig régebben a ficsúrkodással vegyített proletár néphergelés koronázatlan királya volt. Most Gyurcsány Ferenc barátsága maradt neki, habár egy parlamenti székhez talán még ez is elég lesz 2026-ban, eléggé a béka segge alatt van a színvonal.

A leendő frigy karácsonykor is erősödött, ugyanis Jakab Péter megkapta ajándékba Gyurcsány Ferenc Kate Vargha álnéven írt krimijét, A kereszt halálát. Mindamellett, hogy nekem mindig is visszatetsző, mi több, inkább furcsa volt, hogy egy férfi női nevet használ írói álnévként (vagy akár az, hogy összességében miért van szükség egy könyv esetében álnévre), magáról a könyvről se jót, se rosszat nem tudok mondani, mivel nem olvastam.



Egészen meghatódik az ember

Az viszont bizonyos, hogy Jakab fája alá „kedves szavak kíséretében” került a könyv, sőt, a bejegyzésből azt is megtudhatjuk, hogy Jakabnak „kevés politikai szövetségese volt, aki soha nem akarta átverni, hátba szúrni”, és az egyik ilyen bizony Gyurcsány Ferenc.

Hogy ez a jövőben is így lesz-e, 2025-ben talán kiderül, mindenesetre úgy tűnik, a Heti progresszió 2024-es évadát Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc búcsúztatja.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info