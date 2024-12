Extra, Külföld :: 2024. december 30. 10:43 ::

A félős terrorista

Khalid Baqa korábban négy évet ült rács mögött dzsihadista propaganda terjesztése miatt, azonban rendkívül önérzetessé is vált mostanában, hiszen beperel egy kocsmát.

A Saracen’s Head Inn az angliai Cheshamben található, az egykori rabnak pedig a cégér bántja a szemét, mert az szerinte „mélyen sértő és rasszista”. Egyébként egy egyszerű szakállas arab fejről van szó, Baqa szerint mégis „xenofób” és „erőszakra buzdít”. Igen, utóbbit is egy dzsihádot támogató illető mondta. Baqa azt is kijelentette, ha a per sikerrel zárul, 30 másik hasonló kocsmát fog ugyanígy beperelni, ami potenciális jövedelemforrás is az arab számára, hiszen 1850 fontot követel a Saracen's Head tulajdonosától, az 52 éves Robbie Hayestől.



Khalid Baqa korábban éveket ült börtönben terrorista propaganda népszerűsítése miatt (fotó: Alamy)

Hayes röhejesnek nevezte Baqa vádjait, és a The Sun lapnak leszögezte, hogy már 500 éve így hívják ezt a pubot. Hayes szerint a név egyáltalán nem rasszista (és ha igen, akkor mi van, kérdem én), kulturális jelentősége van, 500 év távlatából pedig történelmi léptékű az elnevezés.

"Senki sem rasszista ebben a kocsmában, nem hisszük, hogy a felirat rasszista, a név pedig szimplán csak történelmi" – mondta a férfi.

„Nem fognak minket fenyegetni és arra kényszeríteni, hogy változtassuk meg több száz év történelmét csak azért, mert egy szájhős bajt akar okozni” – szögezte le.



Robbie Hayes, a Saracen

Baqa nem olyan régen szabadult, 2018-ban ítélték el négy évre és nyolc hónapra, miután beismerte, hogy terrorizmusra buzdító kiadványokat terjesztett öt alkalommal is. Miután kiszúrta a cégért, kiszagolta a lehetséges pénzt is, és rögtön 1850 fontot kért a megyei bíróságtól.

Állítása szerint több alkalommal felvette a kapcsolatot a kocsmával – személyesen is – habár ezt az ott dolgozók nem tudták megerősíteni.

Panasza egészen nevetséges, de nevessen az olvasó is. Így fogalmaz az iratban: „Miközben a környéken sétáltam, megdöbbentett és mélyen megsértett, amit láttam.”

Mikor meglátta a cégért a „barna bőrű” szakállas férfiról és a „szaracén feje” feliratról, a potenciális terrorista nagyon megijedt.

„Aggodalmat és félelmet keltett bennem, mivel egyértelműen idegengyűlölő, rasszista és bizonyos személyek ellen erőszakra buzdít” – mondta a dzsihadista propagandát terjesztő férfi.



A kocsma és cégére, mely "mély félelmet kelt" a terroristában (fotó: Google)

A jövevény öntudatos volt, állítása szerint azonnal panaszt tett a kocsmában és kérte a feliratok eltávolítását.

Baqa saját elmondása szerint már nem foglalkozik terrorista anyagokkal, az ilyen kocsmanevek pedig mindig is sértették, ám csak mostanában lelt rá az interneten, hogyan tud harcolni ellenük.

Ön szerint hogyan tolerálnák a hasonló viselkedést mondjuk Katarban vagy Ománban, ha egy (korábban már az adott országban elítélt) európai perrel fenyegetőzne bármilyen olyan intézmény ellen, mely az ott élők kultúrájának része?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info