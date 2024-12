Extra, Tudomány és technika :: 2024. december 30. 21:58 ::

Az őrület magasabb fokozatra kapcsol: MI-generált felhasználókkal tömi tele a Facebookot a Meta

A Meta szerint pár éven belül a mesterséges intelligencia által létrehozott karakterek lepik majd el a közösségi médiát. A cég ezért olyan újítások bevezetésén gondolkodik, amelyek segítheti a felhasználókat MI-karakterek létrehozásában az Instagramon és a Facebookon, ezzel próbálva megnyerni a fiatalokat.



Idővel holomeséket is könnyebb lesz majd hamisítani (fotó: Reuters)

Connor Hayes, a Meta MI-felelős alelnöke szerint a cégnél kiemelten kezelik, hogy az alkalmazásaikat szórakoztatóbbá és vonzóbbá tegyék. Ezért a felhasználók által létrehozott MI-karaktereknek életrajza, profilképe is lesz, ráadásul képesek lesznek tartalmakat létrehozni, majd közzé is tenni azokat. Ettől azt várják, hogy a fiatalok majd örömmel kommunikálnak az MI-robotok tartalmai alatt alatt, és meg is osztják azokat.

Az alelnök azt mondta, hogy már több százezer karaktert hoztak így létre. A Meta egy olyan eszközt is bevezetett, amellyel a felhasználók MI-asszisztenseket hozhatnak létre, azok pedig képesek válaszolni a követők kérdéseire. Jövőre tennék hozzáférhetővé a szövegből videót generáló eszközöket a tartalomgyártók számára, azok így saját magukat helyezhetik majd bele az AI által generált videókba.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmak kockázatosak is lehetnek, mivel a karaktereket a dezinformáció terjesztésére is használhatják.