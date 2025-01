Extra, LMBTQP+ :: 2025. január 20. 13:20 ::

Fehérgyűlölő Pulitzer-díjas zsidó-néger karikaturistát tartóztattak le az USA-ban gyermekpornó miatt

Letartóztatták Darrin Bellt, a Washington Post Pulitzer-díjas fehérgyűlölő zsidó-néger karikaturistáját, mert gyermekpornográfiát birtokolt és töltött fel a világhálóra. Karikatúráit áthatja a baloldali aktivizmus, ahol a fehéreket a nem fehérekre nézve fenyegetésként ábrázolja.



A zsidó-néger Darrin Bell, aki könyvében arról beszélget fiaival, hogy mennyire rasszisták a fehérek

Bellnél 134 gyermekpornográf videót találtak. A képek egy Bell tulajdonában lévő és általa ellenőrzött fiókhoz, valamint számítógép által generált/mesterséges intelligenciával készült gyermekpornográfiához kapcsolódnak. A mesterséges intelligencia által generált, gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló képek készítése 2025-től bűncselekménynek minősül. Bell az első zsidó és az első fekete, akit emiatt az új törvény miatt letartóztattak.



Bell rajzán a republikánusokat gyermekmolesztálóként tünteti fel. Az elefánt a republikánusok jelképe

Bellt a Sacramento megyei börtönbe zárták. Ő a szerzője a The Talk c. könyvnek, mely George Floyd halála nyomán íródott, s arról szól, hogy hogyan beszélgetett 4 fiával "az Egyesült Államokban tapasztalható rasszizmusról". Könyvében Bell azt írja, hogy a fekete szülőknek nem a "virágokról és méhekről kell beszélgetniük gyermekeikkel, hanem hanem a fehérek ellenük irányuló provokálatlan erőszakáról".

Bell 2019-ben Pulitzer-díjat kapott "a szép és merész szerkesztői karikatúrákért, amelyek a jogfosztott közösségeket érintő kérdéseket feszegetik, hazugságra, képmutatásra és csalásra hívják fel a figyelmet a Trump-kormányzat körüli politikai zűrzavarban". Karikatúrái között olyanok voltak, amelyek Donald Trumpot mutatta be, mint aki molesztálja a Szabadság-szobrot, a republikánusokat a '30-as évek nemzetiszocialistáihoz, valamint Trumpot Hitlerhez hasonlítja, de akad olyan is, amely úgy mutatja be a republikánusokat, mint akik gyerekeket molesztálnak. Ez utóbbi karikatúrája különösen jól öregedett annak tükrében, hogy Bellt pont ehhez kapcsolódó cselekményekért tartóztatták le. Ismerjük a régi zsidó praktikát, amit például Lakatos Márk és az RTL-es pedofil zsidók is tesznek: amit te teszel mocsokságot, azt kend az ellenségedre, s bőszen tiltakozz ellene.

KG - The Post Millenial nyomán