A "nemzeti-keresztény" TV2 képernyőjén fenyegette veréssel egy néger a "fajgyűlölő" Bálint Antóniát

Bár nem követem, s nem is érdekel a hazai és nemzetközi bulvármocsok és médiaszemét felhozatala, de érdemes megvizsgálnunk a TV2 felületén futó Farm VIP legutóbbi adásának történéseit.

A Blikk szerint a csetepaté egy reggeli félreértésből indult. Amikor a nigériai küszöbmajom megkérte Horváth Grétát, hogy adja oda neki a fakanalat, Antónia – aki látta, hogy a csapattársuk mennyire elfoglalt – úgy döntött, nem segít neki, ehelyett odavetette, hogy menjen ő érte. Pákó ettől idegállapotba került, és hamar heves szóváltás vette kezdetét a dzsungelmajom és Bálint Antónia között. Mondjuk a szóváltás olyan cigányosra sikerült, ahol csak az egyik fél - jelen esetben a nigró - "váltott szót", a másik, akibe belekötöttek, pedig védekezett.

Pákó a műsorban kijelentette, hogy "egy nő nem beszél így velem", valamint Antónia képébe vágta, hogy "ha nem lennének kamerák, akkor másodpercek alatt elintéznélek (...) én afrikai vagyok, baszd meg!". A majom ezután érthetetlen makogásba kezdett, melyre Bálint Antónia úgy reagált, hogy "nem értem, amit mondasz", melytől az afrikai előember még jobban bepöccent, s közölte a nővel, hogy "itt is megverlek (...) Takarodj innen a faszomba (...) a büdös életbe!" Pákó természetesen kijátszotta azt a kártyát is, amelyet minden nem fehér kijátszik, ha egy fehérrel vitatkozik, veszekedik. Bálint Antóniát fajgyűlölőnek és rasszistának nevezte

Eddig a "hír". Érdemes azonban néhány mozzanatot körbejárni.

Azzal talán már nem is nagyon kell foglalkoznunk, hogy a "nemzeti-keresztény" Fidesz médiabirodalmának zászlóshajóján, a TV2-n ilyen mocsok megy. Persze tudjuk, hogy a narancsos elmezavarban a TV2 nemzeti sajtónak számít, míg a Kuruc.info balliberálisnak

De nézzük azt a tényt, hogy a Pákó névre hallgató emberállat veréssel fenyeget meg egy nőt, akinek eleve felrója, hogy "ő nem beszélhet így vele", ami konkrétan azt jelenti, hogy nem mondhat neki ellent. Emlékszünk, hogy hogyan vergődött a feminista kórus, amikor néhány éve Kovács Ákos azt merészelte mondani az Echo TV-ben, hogy "egy nőnek nem feladata annyi pénzt keresnie, mint egy férfinak"? A balliberális média és a feminista lobbi a "középkori tahóság elburjánzásról", "feudalista stupidságról" és "nemzeti műpéniszről" írt , a Magyar Telekom pedig felbontott minden szerződést Ákossal, annak "botrányos" kijelentése miatt. S nem szexizmus-e, amikor egy férfi azt várja el egy nőtől, hogy az neki soha ne mondjon ellent, még akár egy olyan piti dologban is, mint egy fakanál? Hol van ez a két eset paritásban? Hol ugyanaz a két retorika? S hol is vannak most ugyanezek a szervezetek? Sehol, kussolnak, mint mindig.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy Pákó külön kiemeli, hogy ő afrikai. AFRIKAI! Mintha ettől különb, jobb, nemesebb, kiváltságosabb, több joggal bíróbb, egy szóval felsőbbrendűbb lenne, mint egy nem afrikai, egy fehér. Vajon milyen visszhangja lenne, ha egy fehér ember az esti műsorban egy néger pofájába vágná, hogy "én fehér vagyok!". Lenne ajvékolás, rasszistázás, sírás-rívás. Egyébként néhány adással korábban pont Pákó volt az, aki vérig sértődött, mert egyik játékostársa viccből - nem indulatból - háziállatnak titulálta. Nyilván egy háziállat is megsértődne, ha Pákóhoz hasonlítanák.

A néger ezzel a viselkedésével egyébként tökéletesen bemutatta, hogy a "rasszistáknak" mennyire is igazuk van. Ösztönlényként vad, dzsungelből származó indulattal reagált egy olyan dologra, amit egy normális ember egy kézlegyintéssel elintéz. Ezek fényében erősen kérdéses, hogy mire is számít a magyar menyasszonya . Egyébként a nigériai emberállat és 49 éves kedvese pont a hónap elején jelentette be , hogy házasságuk után gyereket, sőt gyerekeket szeretnének. A tanárnőként dolgozó Gyöngyi intelligenciájáról nem csak az állít ki bizonyítványt, hogy egy szubhumán lénnyel kívánja összekötni az életét, de 49 éves nőként gyerekeket tervezgetni egy ilyen "emberrel", hát nem a legnagyobb előrelátásról tanúskodik. Arról már nem is beszélve, hogy 49 évesen a természetes úton való fogantatásnak sok esélye nincs, így magyar párok elől veszik majd el a mesterséges megtermékenyítés esélyét, mivel a várólisták itt is borzasztóan hosszak.



Pákó és menyasszonya, a tanítónőként dolgozó Gyöngyi

Pákó Bálint Antóniát fajgyűlölőnek, rasszistának nevezte. Nyilvánvaló, hogy nem az. Ez nem erény - mi baj is a rasszizmussal? -, hanem tény! Ugyanakkor nagyon könnyen rá tudják sütni ezt a bélyeget valakire, aki valóban nem is az, s ebből akár komoly hátrányai is keletkezhetnek. Pont Pákó az, akinek ezt tudnia kellene, hisz saját bőrén érezhette mindezt. Talán emlékszünk rá, hogy közel másfél évtizeddel ezelőtt ő volt az, aki egy internetes blográdió műsorában Adolf Hitlert és Szálasi Ferencet éltette, a Führer képével ellátott pólóval pózolt, majd Jakupcsek Gabriellát zsidózta, miközben azt is kijelentette, hogy "a cigányok rabolnak és hazudnak."



Nácult, majd tagadott, mondván, "ott se vót"

Ezután persze egyik műsorból a másikba rohant, hogy őt megfélemlítették, leitatták stb, persze a szembesítést nem vállalta. Az eset végén az RTL szerződést bontott vele, a média pedig közel 1,5 évig ignorálta személyét. Persze tudtuk akkor is, most is, hogy nem "náci", csak egy irtózatosan ostoba és irritáló negró, de ettől függetlenül komoly hátránya származott belőle. S mit csinál most? Ugyanilyen helyzetbe hozna egy másik embert.

S, hogyan reagált a 31 éve Magyarországon élő "énekes"? "Mivel küzdök a magyar nyelvvel, ami egyszerűen nem áll a számra, ezért nem tudok úgy veszekedni, ahogy illene. Nem is tudok és nem is szeretek káromkodni."

Történik mindez a "nemzeti-keresztény" kormányzás 15. évében, egy "nemzeti-keresztény" tévécsatorna főműsoridőben vetített "szórakoztató" műsorában. Nagy segítség ez a magyar családoknak.

