Dobby, a drogdíler - Heti progresszió (CCLXXIX. rész)

Rendhagyó módon ezúttal szerdán jelentkezik a Heti progresszió. Szeretném mindenkinek megköszönni, akik levelet küldtek a hetiprogresszio@kuruc.info címre, most pedig vágjunk is bele az aktuális részbe.

3. Börtönbe vonult az a 19 éves angol fiatal, aki a Harry Potterből ismert Dobby, a házimanó maszkban Börtönbe vonult az a 19 éves angol fiatal, aki a Harry Potterből ismert Dobby, a házimanó maszkban árult különféle drogokat az interneten.

Lewis Breen-Ledger „Dobby’s Packs” (Dobby csomagjai) néven szerepelt Instagramon és Snapchaten, ahol „különböző drogokból álló menüket” kínált vásárlóinak. 0-24 elérhető szolgáltatást nyújtott, vállalt postázást is.



Dobby megunta a házimunkát, és felcsapott inkább drogdílernek

„Meglepő módon” lebukott a srác, tavaly május 30-án tartott nála razziát a rendőrség, ahol több száz font készpénzt, kokaint, kannabiszt és különböző más tiltott szereket foglaltak le nála. A „zsákmány” része volt egy Dobby-maszk és egy Dobby-figura is.

A fiatalt letartóztatták, óvadék ellenében viszont távozhatott, „munkáját” pedig ott folytatta, ahol abbahagyta. Folytatta a drogok árusítását, felhasználóját pedig átnevezte „Highland Exotics”-ra. Persze újra lebukott, ismét jött a házkutatás és a lefoglalás.

„Dobby” jó házimanó volt, mindent beismert a rendőrségen, be is varrta négy és fél évre a birminghami koronabíróság, ráadásul kiderült, hogy a drogoktól függetlenül két járművezetési bűncselekményt is elkövetett.



A 19 éves Lewis Breen-Ledger, vagyis inkább "Dobby" (fotók: West Midlands Police)

2022. október 19-én elgázolt egy 60 év körüli kerékpározó nőt, aki súlyos sérüléseket szenvedett, később pedig egy 50 év körüli férfit is elgázolt, aki szintén súlyos sérüléseket szerzett.

„Dobby” 16 éves kora óta foglalkozott drogügyletekkel.

2. A házimanó története után lazítás gyanánt itt egy aldis reklám pillanatképe. Ők ezek szerint így képzelnek el egy „modern, európai” álompárt.



Modern álompár aldis köntösben

Mondjuk nem is csoda, többször volt már vendég a bolthálózat itt, a Heti progresszióban is. Egy ízben például fekete nővel akartak eladni német regionális termékeket, de szerveztek már érzékenyítő tréningeket is a dolgozóiknak.

1. Húsvétvasárnap idén április 20-ára esett, mely egyben Adolf Hitler német vezér és kancellár születésnapja is.

Vajon betiltották idén Németországban a húsvétot a két dátum egybeesése miatt?

E kép – persze ironikusan – feltételezi, hogy igen, továbbá azt taglalja, hogy „Tegnap megkérdezték tőlem, tudom-e, hogy húsvét vasárnap az Úr feltámadása. Miután megnéztem az idei dátumot, nem tudom, mit jelentett a kérdés.”



Nem túl gyakori egybeesés

Ezzel a vidám képpel szeretnék búcsúzni, de csak pár nap erejéig, vasárnap visszatérünk az eredeti kerékvágásba.

