Extra, Külföld :: 2025. május 2. 21:31 ::

Május 1-je nem vörös!

Magunk mögött hagytuk most már május 1-jét, de érdemes a határainkon túlra is tekinteni, például Németországban milyen események voltak. Fontos egy kisebb történelmi kitekintőt adni, hogy Németországban igen komoly politikai hagyományai vannak annak, hogy május 1-jén szélsőjobboldali és szélsőbaloldali szervezetek is utcára vonulnak, és időnként össze is csapnak. Ez már a 20. században is így volt (igaz, akkor sokkal nagyobb volumenben), hogy a '30-as években az utca meghódításáért komoly ütközeteket vívtak a nemzetiszocialisták és a kommunisták, aztán a történetet ismerjük, előbbiek győztek, 1933. május 1-jén pedig megtartották minden idők legnagyobb rendezvényét a nemzeti munka ünnepe címmel.

Sajnos azóta merőben más a helyzet Németországban, de szerte Európában is, ettől függetlenül a szebb napokat látott Németországban is küzdenek még a német hazafiak, képviselik értékeiket, és május 1-jén is utcára vonulnak. Így tett a Die Heimat is (az NDP utódpártja).

A Telegramon számoltak be azzal a címmel, hogy a „Munka ünnepe Gerában – Erőteljes kiállás a népellenes kapitalizmus ellen”

- Gera ma már szimbóluma annak, hová vezethet az embertelen és a társadalomtól elszakadt kapitalizmus. Egy olyan rendszernek, amely egyre több embert taszít a létbizonytalanság szélére. Az infláció, az egekbe szökő élelmiszerárak, a megfizethetetlen energiadíjak és a mindennapokat átható idegen befolyás sok német számára már a keserű valóság – írják.

Május 1-jén azonban mintegy 3000 hazafi és nemzeti érzelmű ember gyűlt össze, hogy világos üzenetet küldjön: elég volt! A Junge Nationalisten ifjúsági szervezet, a Heimat párt, a Szabad Türingia, a Szabad Szászok és sok más mozgalom közösen emelte fel szavát – a tiltakozás sokszínűsége is mutatja, hogy a változás igénye már rég nem marginális jelenség – folytatják.

Gera ismét bebizonyította: ha összefogunk, olyan erőt képviselhetünk, amely messze túlnyúlik Türingia határain. A rendezvény szervezése, lebonyolítása és hangulata példaértékű volt – összegzik, a videó pedig alább látható:

Ezt pedig már csak annyival egészítenénk ki, hogy bemutatunk egy grafikát, melyet a Nacionalista Zóna tett közzé:

Henney Viktor – Kuruc.info