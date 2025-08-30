Extra :: 2025. augusztus 30. 15:49 ::

Horn "Nem azt mondták" Gábornak elmentek otthonról: a magyarországi kőolajhiány megéri, ha Ukrajna nyeri a háborút

Magyar származású ukrán hősnek nevezte közösségi oldalára írt bejegyzésében Horn Gábor a Barátság kőolajvezetéket leromboló Robert Brovdit, akit emiatt kitiltottak Magyarországról, vette észre a Magyar Nemzet.

A levitézlett, egykori SZDSZ-es politikus, aki mostanában mindent megszakért, azt is írta, hogy

„Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van”.

Arról természetesen nem írt a Republikon közvélemény-kutató vezetője, aki lassan 5/4-re méri a Tisza Pártot, hogy üzemanyag híján mi történne azokkal, akikért éppen indulna a mentőautó, vagy a rendőrök hogyan üldöznék a bűnözőket.