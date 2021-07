Kultúra :: 2021. július 10. 12:56 ::

Betyáros lemezzel indít a Magyar Banda

12 betyár címmel készített lemezt a Magyar Banda, amelyben a magyar nép- és világzenei színtér számos fiatal tehetsége játszik együtt.

"Tavaly februárban vettük fel az első számunkat Magyar Banda néven, de már korábban rengeteget zenéltünk együtt különböző formációkban. Mi hatan szinte mindannyian kiskorunk óta ismerjük egymást, hárman most diplomáztunk a Zeneakadémián" - idézte fel Ifj. Szerényi Béla, a csapat vezetője az MTI-nek.

A furulyán, tárogatón, tekerőn, klarinéton játszó és éneklő muzsikus elmondta, hogy az autentikus népzenét a megszokottól eltérő szemszögből bemutató lemezt szeretett volna készíteni, és erre nyitott és alkalmas zenészeket keresett. Hozzátette: beleszülettek ebbe a kultúrába, szüleik is kötődtek a népzenéhez.

Ifj. Szerényi Béla játszott már együtt Sebestyén Mártával, és a Muzsikással is, tagja a Free Style Chamber Orchestrának. Ráadásul táncos is, a Fitos Dezső Társulat állandó tagja. "Egy-egy koncerten szeretném megvillantani a tánctudásomat, de nem táncműsort szeretnék csinálni a produkcióból. A szeptemberre a Fonó Budai Zeneházba tervezett lemezbemutatót a Fitos Dezső Társulat fogja színesíteni, így abban én is benne leszek".

Mint kiemelte, a 12 betyár tematikája a népzenében tájegységtől függetlenül jelenlévő, de mostanában kevés figyelmet kapó szabad variálókészségen alapul.

"Az adatközlők többségében igény van az önismétlések elkerülésére, hogy a népzene ne váljon unalmassá. Egy picit mindig másként éneklik, muzsikálják az adott dallamot, és ebből nagyon izgalmas variációcsokrok jönnek létre. A lemez zárószámában Árvai Sanyi bácsi, a bükkvidéki Kurityánban élő 90 éves pásztorember előtt tisztelgünk, aki gyakorlatilag soha nem énekli el kétszer ugyanúgy a dalokat. Azért nem, mert a saját életét énekli, ha kell, a dallamot hozzáigazítva a szöveghez" - fejtette ki Ifj. Szerényi Béla.

A vezérmotívumként fel-felbukkanó betyár szó tizenkét alkalommal hangzik el a dalokban. A zenész szerint ez nem előre kigondolt koncepció volt, egyszerűen így alakult, hiszen a legszabadabban variáló pásztorok betyárokról, szerelemről énekeltek. Ami a dallamokat illeti, a zenekarvezető olyan tájegységeket igyekezett választani, amelyekhez kötődik, így is kilenc települést jelöltek meg forrásnak, az említett Kurityán mellett Kömörőt, Bölcskét, Mérát, Kalotaszeget, Szentest, Diósadot, Széket és Magyarbecét.

A Magyar Bandában Solymosi Máté (Cimbaliband) és Szilágyi Márton (Eszterlánc) hegedül, Zimber Ferenc cimbalmozik, Fekete Márton "Kispuma" (Kalász Banda, Magos) brácsázik és kontrázik, Tóth Máté pedig bőgőzik. Az albumon közreműködik Pecze Balázs (szárnykürt), Borbély Mihály (klarinét) és Istvánfi Balázs (duda). Ifj. Szerényi Béla az MTI-nek elmondta, hogy a csapat tagjai hosszútávú együttműködésben gondolkodnak.

A 12 betyár című lemez a Fonó Records gondozásában jelent meg.

(MTI)