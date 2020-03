Koronavírus :: 2020. március 26. 21:14 ::

Zelenszkijnek több esze van, mint Iohannisnak: saját állampolgáraik előtt is lezárják a határt

Pénteken a "nap végére" Ukrajna teljesen leállítja a nemzetközi utasszállítást, azaz lezárja határait saját állampolgárai előtt is - jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökön, a televíziók által is sugárzott videóüzenetében.



Fotó: Spencer Platt/Getty Images

Zelenszkij emlékeztetett arra, hogy két héttel ezelőtt felhívta az ukrán állampolgárokat, mihamarabb térjenek vissza Ukrajnába. Legtöbbjük ezt maga megoldotta, de több mint 80 ezer ukrán az állam segítségével tért haza légi úton, vasúton, illetve buszokkal - mutatott rá. "Most azonban már nincs idő tovább várni. Az ország vezetése nehéz választás elé került, választania kellett a még külföldön maradt és az országon belül lévő 40 millió állampolgár biztonsága között" - magyarázta az elnök.

Közölte, hogy a külföldön maradottakat sem hagyják teljesen a sorsukra, róluk az ukrán külképviseletek fognak gondoskodni. "Nem feledkezünk meg egyetlen ukránról sem, aki külföldön maradt. Fokozatosan fogjuk őket hazahozni külföldről, számításba véve viszont a tartózkodási helyük járványhelyzetét, valamint az ehhez szükséges pénzeszközöket és az egészségügyi rendszer felkészültségét kötelező elszigetelésükre" - fogalmazott az államfő.

Zelenszkij bejelentését megelőzően Denisz Smihal miniszterelnök a szerdai rendkívüli kormányülésen már utasította az illetékes tárcák, köztük a külügy- és az infrastrukturális minisztérium vezetőit: péntekig készítsék elő, hogy minden utazó előtt - beleértve az ukrán állampolgárokat is - lezárják az ország határait. A kormányfő kijelentette, hogy szerinte a hazatérők hozzák be Ukrajnába a koronavírus-fertőzést, s emiatt komoly kockázatot jelentenek.

Az infrastruktúráért felelős minisztérium csütörtökön közleményben tájékozatott arról, hogy pénteken még újabb repülőgépekkel tervez evakuálni ukránokat Kazahsztánból, Lengyelországból, Izraelből, Ausztriából, Litvániából, Katarból, Franciaországból és Németországból. Kérte a tárca a külföldön maradt ukrán állampolgárokat, ne halogassák tovább a hazatérést.

Az elnöki bejelentést megelőzően a MAU ukrán légitársaság csütörtökön a honlapján közzétette, hogy április 24-ig leállítja valamennyi belföldi és nemzetközi, menetrend szerinti járatát. A közleményben a légitársaság a kormány által szerdán országosan bevezetett veszélyhelyzetre hivatkozott.

A héten az orosz állami vasúti társaság arról tájékoztatott, hogy különvonatot indít az orosz állampolgárok Ukrajnából és az ukránok Oroszországból történő hazaszállítására. A mintegy 800 férőhelyes szerelvény a tervek szerint pénteken indul Kijevből és másnap érkezik meg Moszkvába. Ellenirányban viszont szombaton indulna és vasárnap futna csak be az ukrán fővárosba. Egyelőre nincs hír arról, hogy a vonat a most hozott döntés után elindulhat-e majd Moszkvából Kijevbe.

Közben az ukrán kormány módosította a helyi tömegközlekedés használatára vonatkozó eddigi korlátozást. Az Ukrajinszka Pravda hírportál által ismertetett új rendelkezés szerint mostantól legfeljebb feleannyian szállhatnak fel a buszokra, villamosokra és trolibuszokra, ahány ülőhely a járművön van. Az eddig érvényben lévő korlátozás kocsinként legfeljebb tíz személy utazását engedte meg. Kötelező lett viszont az utasoknak védőmaszkot viselniük.

