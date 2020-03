Koronavírus :: 2020. március 28. 19:12 ::

Exszovjet körkép: Lukasenka a traktorozás után újabb ellenszert talált a koronavírusra

Oroszországban az elmúlt 24 órában 228-cal nőtt az új koronavírussal diagnosztizáltak száma, így szombaton összesen 1264 igazolt fertőzöttet tartottak nyilván, Szentpéterváron, illetve Moszkvában egy-egy koronavírussal kezelt beteg elhunyt.

Az északorosz város kormányzója szombaton jelentette be, hogy a város fertőző betegségekre szakosodott kórházában elvesztettek egy koronavírussal fertőzött beteget, a halál okát a boncolás után állapítják meg.

Az orosz operatív törzs közlése szerint 1264 fertőzött van 62 régióban, Moszkvában a fertőzöttek száma 62. Az elmúlt napban 4 ember gyógyult meg, így összesen 49 embert nyilvánítottak gyógyultnak.

Moszkvából 2 újabb halálesetet jelentettek, így eddig 5, koronavírussal fertőzött beteg vesztette életét az orosz fővárosban.

Hétfőtől átmenetileg korlátozzák a forgalmat a járvány miatt a gépjármű-, vasúti és gyalogos, folyami és vegyes átkelőhelyeken az orosz államhatáron. A korlátozás nem vonatkozik a teherjárművekre, a postai, az egészségügyi és humanitárius szállítmányokra.

Szentpéterváron egy nap alatt 11 új fertőzöttet diagnosztizáltak. Pénteken jelentették be, hogy kormányközi csoportot hoznak létre a kötelező karantén betartásának ellenőrzésére. Két nap alatt 22 embert találtak, akik megsértették a házi karantént, őket a repinói szanatóriumba szállították.

Moldovában szinte minden ötödik koronavírus-fertőzött a kórházakban életmentéssel foglalkozó egészségügyi dolgozó - közölte Viorica Dumbraveanu egészségügyi miniszter szombati chisinaui sajtótájékoztatóján. Az országban jelenleg 199 fertőzött van, közöttük 35 egészségügyi dolgozó. Korábban bejelentették, hogy a fertőzésben elhunyt két ember egyike egy 79 éves orvos, aki a kora ellenére nem fogadta el a vezetőség javaslatát, hogy hagyja el a fertőző betegségek klinikáját.

A miniszter szerint a 199 fertőzött többsége vidéki lakos, ezért kibővítik Balti, Comrat és Cahul kórházait.

Moldovában a járvány miatt rendkívüli helyzetet vezettek be, amely május 15-ig lesz érvényben. A volt szovjetköztársaság lezárta a határait, és minden országgal leállította a légi közlekedést.

Üzbegisztánban egy orvos meghalt szombaton, miután sikertelenül próbált meg kezelni egy fertőzöttet, amit titokban tartott - közölte a közép-ázsiai ország egészségügyi minisztere. A közép-ázsiai országban, ahol 104 igazolt fertőzöttet tartanak számon, ő a járvány második áldozata.

Üzbegisztánban országos kijárási korlátozást rendeltek el.

Az Európai Unióval határos Fehéroroszországban, ahonnan hivatalosan eddig 88 igazolt fertőzöttet jelentettek, és egyetlen halálesetről sem számoltak be, továbbra is nyitva tartanak az éttermek és folytatódik - Európában egyedül - a labdarúgó-bajnokság.

Aljakszandr Lukasenka elnök, aki korábban a traktorozást javasolta a koronavírus elleni gyógymódra, szombaton egy jégkorong-mérkőzés után kijelentette, hogy a legjobb vírusellenes tevékenység a sport, például a jégkorong. Lukasenka, akinek kedvenc sportja a jégkorong, elzárkózik a karantén bevezetésétől.

Kedd óta mindazonáltal változóban van a hangnem a volt szovjetköztársaságban. A média hirtelen elkezdett "világjárványról" beszélni. Minszk, a főváros elcsendesedett, a 65 év felettieket arra kérték, hogy maradjanak otthon, a diákok nem kötelesek iskolába járni. A közösségi közlekedésben nincsen csúcsforgalom, sok cég átállt a távmunkára.

A Georgiából egyoldalúan kiszakadt Abházia is lezárta a határait április 20-ig a külföldiek és a hontalanok előtt a koronavírus behurcolását megakadályozandó. Az erre vonatkozó rendeletet szombaton írta alá Valerij Brangba "ügyvezető államfő". A közeli oroszországi Szocsi szanatóriumainak, szállodáinak és idegenforgalmi létesítményeinek bezárása után jelentősen megnőtt ugyanis az Abháziába utazni szándékozók száma.

Ukrajnában Andrij Demcsenko, a határőrszolgálat szóvivője szombaton arról tájékoztatott, hogy az ország határain gyalogosan, illetve személyi járműveken továbbra is át lehet haladni. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön jelentette be, hogy péntek éjféltől beszüntetik az ukránok hazaszállítását külföldről légi úton és vasúton, valamint autóbuszokkal, azaz Ukrajna lezárja határait saját állampolgárai előtt is.

Demcsenko hozzátette, hogy a határátkelőkhöz gyalog érkezőket buszokkal szállítják át. Szavai szerint szombaton már nem voltak sorokban kígyózó emberek a határokon, ami pénteken a lengyelországi átkelőknél látható volt. Hozzátette, hogy az elmúlt napban négyszer annyian akartak gyalog belépni a határokon Ukrajnába, mint a megelőző napokban. Megerősítette, hogy vasárnap várható Moszkvából egy vonat érkezése az országba ukrán utasokkal. A vonat pénteken indult el Kijevből Moszkvába, zömében orosz állampolgárságú utasokkal, és visszafelé ukrán utasokat szállít az orosz fővárosból Kijevbe. Az ukrán határőrszolgálat által közölt adatok szerint pénteken 37 300 ukrán tért haza külföldről, csaknem kétszer többen, mint a megelőző napon.

Közben a helyi kormányzóság egyik vezető tisztségviselője közzétette, hogy a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében 21 egészségügyi dolgozó, köztük hét orvos fertőződött meg koronavírussal.

