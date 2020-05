Koronavírus :: 2020. május 9. 12:12 ::

Szlávik: még azt sem tudjuk pontosan, hogyan terjed a koronavírus emberről emberre

3213 az igazolt fertőzöttek, 405 az elhunytak száma, 904-en már meggyógyultak, jelenleg 1904 aktív fertőzöttet tartunk nyilván, 62 százalékuk budapesti vagy Pest megyei – kezdte az operatív törzs szombati tájékoztatóját Gál Kristóf, az ORFK szóvivője. Tudatta azt is, hogy 103 258 mintát vettek eddig, és ez az adat immár rögzíti az orvosi egyetemek programjának keretében levett mintákat, amelyekkel az ország átfertőzöttségét mérik.

Kiss Róbert alezredes emlékeztetett, hogy a héten jelentős változások történtek a kijárási szabályokban. Május 4-én lépett hatályba a kormányrendelet, amelynek nyomán Budapesten és Pest megyében megmaradtak a kijárási korlátozások, ám vidéken lazultak a szabályok, és immár szoftverrel is tudják ellenőrizni a hatósági karantén betartását, 266-an már alkalmazzák is az applikációt, amellyel követhető, betartják-e a szabályokat.

Szlávik János, a Szent László kórház infektológus főorvosa ezúttal arra emlékeztetett mindenkit, hogy milyen sok mindent nem tudunk még a koronavírusról. Például, hogy pontosan honnan származik, a denevérek immunrendszere miért védekezik olyan hatékonyan ellene, hogyan terjed emberről emberre, miként az sem tudható, ki és miért lesz súlyos beteg, és kik és miért produkálnak csak enyhe tüneteket. Rögzítette azt is, nem tudni, mikor lesz védőoltás. A gyógyultak számának emelkedéséről is beszélt, mint mondta, akik súlyos állapotban kerülnek kórházba, akár 3-4 hetet is bent töltenek az intézményekben, akik enyhébb tünetekkel letudják a betegséget, 1-2 hét alatt túl lehetnek rajta. Azt kérte mindenkitől, ha úton van, hordjon maszkot, tartsa a távolságot.

Az még kiderült, hogy az újabb kormányrendelet adta lehetőségnek köszönhetően 31-e már jelezték, hogy Magyarországra jönnének dolgozni.

