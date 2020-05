Koronavírus :: 2020. május 23. 16:43 ::

Véget ért a rendkívüli helyzet Grúziában

Engedélyezte nagygyűlések és tüntetések megrendezését, valamint az egyetemi vizsgák és gyakorlati foglalkozások megtartását a georgiai (azaz grúz - a szerk.) kormány, miután péntek éjféltől a kaukázusi országban feloldották a rendkívüli helyzetet és vele a kijárási korlátozásokat - közölte szombaton a miniszterelnöki hivatal.

A közlemény szerint a rendelkezést az egészségügyi minisztérium ajánlásaival összhangban hozták meg.

Ezenkívül szombaton a kormány döntése alapján megnyíltak a temetők, amelyeket az április 19-i ortodox húsvét előtt zártak be. Mindamellett továbbra is érvényben van az a tilalom, hogy tíznél többen nem csoportosulhatnak, nem lehet népes lakodalmakat, halotti torokat és hasonló rendezvényeket tartani. Továbbra is kötelező a maszkviselés zárt helyiségekben, és az embereknek be kell tartaniuk a kétméteres biztonsági távolságot. Nem működik a városi és helyközi közösségi közlekedés, zárva tartanak a vendéglátóhelyek, a nagyobb kereskedelmi központok, cipő- és ruhaboltok, edzőtermek, uszodák és a szállodák.

A rendkívüli helyzet feloldásával Georgiában megszűnt az éjszakai kijárási tilalom, amelyet a járványügyi rendkívüli helyzet március 21-i bevezetése után tíz nappal rendeltek el.

Április 27-én fokozatosan enyhítettek a korlátozásokon, engedélyezték a személygépkocsik, taxik közlekedését, megnyíltak a szabadtéri piacok, működhettek az online oldalakon rendelt termékeket házhoz szállító vállalkozások, az autószervízek, autómosók, újraindulhattak az építkezések, megnyíltak az üzletek. A bevásárlóközpontok azonban zárva maradtak.

A georgiai lakosok szombatra virradó éjjel ujjongva, tapsolva, dudálva, tűzijátékokkal, ünnepelték a rendkívüli helyzet és a kijárási tilalom megszűntét. Tbilisziben kitódultak a központi utcákra, és üdvözölték egymást a visszanyert közlekedési szabadság alkalmából. A hangulat olyan volt, mintha az újévet köszöntötték volna. Az ország történetének leghosszabb és legszigorúbb kijárási tilalma 53 napig tartott.

A hatóságok köszönetet mondtak a lakosságnak a rendkívüli helyzet alatt tanúsított türelemért. Paata Imnadze, a georgiai nemzeti közegészségügyi központ igazgatóhelyettese elragadtatott szavakkal dicsérte a georgiai népet "hazafias és öntudatos magatartásáért a nagyon súlyos korlátozások" időszakában.

A legutóbbi adatok szerint Georgiában 728 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. További három fertőzött georgiai állampolgárt külföldről szállítottak haza. 509-en kigyógyultak a betegségből, 3500-an vannak karanténban, kórházban 243 embert ápolnak, és eddig összesen 12-en haltak meg a Covid-19-betegségben.

(MTI)