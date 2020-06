Koronavírus :: 2020. június 1. 23:33 ::

Török enyhítés: már hetente kétszer is elmehetnek sétálhatnak a fiatalok

Törökországban némileg tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, az utóbbi 24 óra alatt 827 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót, így az igazolt fertőzöttek száma 164 ezer 769-re nőtt - közölte hétfőn Fahrettin Koca török egészségügyi miniszter, miközben az országban a korlátozásokat enyhítő újabb intézkedések értelmében hétfőn újranyithatott a közösségi élet számos helyszíne.

A friss adatok szerint az elmúlt 24 órában 23-an vesztették életüket a fertőzés szövődményeiben, és ezzel a halálos áldozatok száma 4563-ra emelkedett.

A kis-ázsiai országban az intenzív osztályon fekvő betegek száma ugyan valamelyest nőtt, 648-ról 651-re, a lélegeztetőgépre szorulóké azonban tovább csökkent, 287-ről 283-ra.

A gyógyultak száma 974-gyel 128 ezer 947-re emelkedett, így ők teszik ki az összes eset több mint 78 százalékát. A 83 milliós országban a hatóságok eddig több mint 2,07 millió vírustesztet végeztek el.

Törökország május 4-től lépett át a járvány elleni védekezés második fázisába, amely az "ellenőrzött társadalmi élet" nevet viseli. A lazítások keretében már korábban megnyitottak a bevásárlóközpontok, azok egyes üzletei, illetve a borbélyok, a fodrászatok és a szépségszalonok, valamint megnyílt a belföldi személyforgalom előtt korábban lezárt 31 tartományból 16, beleértve a turisták körében népszerű Antalya, Mugla és Aydin is.

Hétfőn a lezárva tartott utolsó 15 tartomány - köztük Isztambul, Ankara és Izmir is - megnyílt a személyforgalom előtt. Bár korlátozott mértékben, de két hónap után újraindult egyúttal a belföldi légi közlekedés, amelynek kereteit június 4-től még jobban kiszélesítik.

Csaknem két és fél hónap szünet után június 1-től bizonyos feltételekkel szintén újranyithattak az éttermek, a kávézók, a múzeumok, a könyvtárak, az óvodák, a sportlétesítmények, a strandok, az ifjúsági központok és táborok, az út menti pihenőhelyek és a nemzeti parkok, továbbá szabadtéri koncerteket is lehet tartani.

A legújabb rendelkezések szerint a 65 évnél idősebbek továbbra is csak a hét egy adott napján mozdulhatnak ki néhány órára otthonukból, miközben a 20 éven aluliakat is érintő, állandó jellegű kijárási tilalom korhatárát 18 évre csökkentették. A fiatalabb korcsoport hetente immár nem egy, hanem két alkalommal is sétát tehet lakhelye közelében.

(MTI)