Oroszországban június eleje, Moszkvában pedig április 9. óta a legkisebb mértékben nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma egy nap leforgása alatt a vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint.

Országos szinten a regisztrált fertőzöttek száma 7728-cal 584 ezer 680-ra emelkedett. Ez 1,3 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 30,2 százaléka tünetmentes. Az aktív esetek száma 2500-zal 236 ezer 858-ra nőtt. A halálozások száma 109-cel 8111-re, a gyógyultaké pedig 5119-cel 339 ezer 711-re emelkedett.

Moszkvában a diagnosztizált fertőzések száma csütörtökre 968-cal - ez április 9. óta a legalacsonyabb érték - 213 946-ra, a halottaké 32-vel 3697-re, a gyógyultaké pedig 1007-tel 135 ezer 556-ra nőtt. Az országban a járvány kezdete óta több mint 16,9 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 337 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 310 ezer embert tartanak megfigyelés alatt.

Vlagyimir Putyin elnök vasárnap rendeletet adott ki több tucatnyi, a járvány elleni közdelemben érdemeket szerzett egészségügyi dolgozó és kutató Pirogov-érdemrenddel és Krími Lukács-éremmel való kitüntetéséről. Öt orvos, köztük Gyenyisz Procenko, Új-Moszkva kommunarkai járványkórházának főorvosa - aki március 24-én körbe vezette Putyint a fertőző osztályon, majd maga is megbetegedett - megkapta a Munka Hőse címet.

A Független Államok Közösségének (FÁK) három tagja, Türkmenisztán, Azerbajdzsán és Örményország vezetője jelezte, hogy nem lesz majd jelen a "nácizmus felett aratott győzelem" alkalmából a moszkvai Vörös téren szerdán megtartandó díszszemlén. Mindhármuk a Covid-19-járvánnyal összefüggő érvekkel indokolták meg távolmaradásukat.

Gurbanguli Berdimuhamedov türkmén vezető azzal magyarázta a meghívás elutasítását, hogy június 29-én ünnepeli 63. születésnapját. Ez Mohamed próféta életkora, amit Türkmenisztánban rokonok és barátok körében illő megünnepelni, ám a Moszkvából való hazatérést követő kéthetes karantén miatt az államfő nem tudna eleget tenni ennek a hagyománynak. A Szabadság Rádió türkmén nyelvű szolgálata ezzel kapcsolatban felhívta figyelmet arra, hogy a Berdimuhamedov-féle vezetés mindeddig nem tartotta be a járvánnyal kapcsolatos óvintézkedéseket. (Sőt még be is tiltották a vírust - a szerk.)