Amint arról az elmúlt napokban mi is beszámoltunk , az Izraeli Egészségügyi Minisztérium jelentése szerint Izraelben drámai módon megnőtt a koronavírussal megfertőzöttek száma. Magyarországon a hírközlő eszközök ugyan naponta beszámolnak arról, hogy a világ mely országai számítanak a legfertőzöttebbeknek, ám érdekes módon Izraelről eddig nem esett szó. Az Európai Unió most tette közzé – zöld színnel megjelölve – azoknak az országoknak a listáját, amelyeknek polgárai július 1-től beléphetnek az EU országaiba. Mivel Izraelben most már a második hullámban támad a koronavírus, a Le Monde szerint a zsidó állam nincs rajta ezen a zöld színnel jelzett országok listáján.