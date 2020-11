Koronavírus :: 2020. november 19. 14:18 ::

Már hét országban terjed a mutáns nyérc-koronavírus, amitől az oltások sem biztos, hogy védenek

Már hét országban kimutatták a nyércekben mutálódott koronavírus-változatot emberekben – írja a Guardian. Ez azért nyugtalanító, mert a mutáns vírust a jelek szerint nehezebben gyűri le a szervezet, és a fejlesztés alatt álló vakcinák is kevésbé hatékonyak lehetnek a nyérc-változat ellen.



A nyércben mutálódott koronavírus-változat, a C5 az embereket is fertőzi. A dán nyércfarmokon kialakult mutáns vírust a Statens Serum Institut nevű dán egészségügyi intézet kutatása szerint nehezebben semlegesítik a vérben termelődő antitestek, és könnyen lehet, hogy a fejlesztés alatt lévő vakcinák is kevésbé hatékonyak lesznek ellene.

Egy friss tudományos elemzés szerint már hét országban van jelen az emberek között is terjedő nyérc-vírus, mindeddig Dánia mellett Hollandiában, Dél-Afrikában, Svájcban, a Feröer-szigeteken, Oroszországban és az Egyesült Államokban.

A WHO még november 6-án közölte: a dán nyérceknél felfedezett mutáns koronavírus miatt újra megvizsgálják a globális biobiztonsági intézkedéseket, szerintük komoly kockázatokat vet fel, hogy az emberekéből az állatok közösségébe került át a vírus, majd onnan vissza. A WHO szakértője, Maria van Kerkhove akkor azt mondta, a mutációkat azért is kell figyelemmel kísérni, mert megváltozhat emiatt a vírus viselkedése.

Ennek hatása lehet a vírus okozta betegség súlyosságára, a védőoltás hatékonyságára, a vírus diagnosztizálására, gyógyítására, de ezt jobban meg kell vizsgálniuk.

A dánok eközben a nyércek élethez való jogán rugóznak

Benyújtotta lemondását szerdán Mogens Jensen dán élelmiszerügyi és mezőgazdaságért felelős miniszter, miután törvényes rendelkezést nélkülöző utasítást adott az ország 17 milliós nyércállományának levágására a koronavírus mutációja miatt.

"Kormányzati tisztségemről történő lemondási szándékomról tájékoztattam a miniszterelnököt. Tisztában vagyok azzal, hogy nincs megfelelő támogatottságom a parlamenti pártok körében" - írta Jensen a Twitteren.

"Bölcs dolog Mogens Jensen távozása. Nem volt más kiút" - közölte Pia Olsen Dyhr, a dán Szocialista Néppárt (SF) elnöke. Az SF a Mette Frederiksen miniszterelnök vezette kisebbségi kormány parlamenti szövetségese. Az ellenzék szintén üdvözölte Jensen lemondását, de Frederiksen felelősségének megállapítását is felvetették az ügyben független vizsgálatot követelve.

"Nem Mogens Jensennek kell egyedül viselnie a felelősséget egy olyan döntésért, amely tulajdonképpen a miniszterelnök hivatalában született. Mette Frederiksennek felelősséget kell vállalnia" - vélekedett Kristian Thulesen Dahl, a jobboldali Dán Néppárt elnöke.

A dánok kormányba vetett bizalma a nyércek kiirtására vonatkozó döntés nyomán "érezhetően megrendült". Az Aarhus egyetem felmérése szerint november közepén a megkérdezettek alig több mint fele mondta, hogy bízik a kormányban, míg júliusban ez az arány 75 százalék volt.

Dániában azért akarják levágni a szőrméjük miatt tenyésztett nyérceket, mert a koronavírus különböző mutációit mutatták ki az állatokban.

A hatóságok november elején kezdeményezték az állomány kiirtását arra hivatkozva, hogy a megváltozott vírus embereket is képes megfertőzni, és terjedése miatt hatástalanná válhatnak a későbbi vakcinák. Bár a kormány időközben sietve előkészített egy törvénytervezetet a nyércek kiirtásának engedélyezésére, az ellenzék leszögezte, hogy nem engedi megkerülni a hagyományos harmincnapos jogalkotási folyamatot. Az ellenzéki pártok szerint addig ugyanis nem kezdeményezhető az egészséges nyércek levágása, amíg nincsenek tervek az ország mintegy 1100 nyércfarmjának tulajdonosai és dolgozói kártalanítására.

A dán kormány keddi közlése szerint sikerült megszereznie a parlamenti támogatást a nyércek levágásához.

A Dán Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrző Hatóság (DVFA) később közölte, hogy az összes nyércet levágták azokon a dán farmokon, amelyeken a koronavírus különböző mutációit mutatták ki az állatokban. A DVFA nem árulta el, hogy mennyi állatot mészároltak le, azt azonban elmondta, hogy a gazdaságok körülbelül egynegyede, 284 farm volt érintett az irtásban. További 25 olyan farm van, ahol gyaníthatóan szintén vannak ilyen nyércek, ezeket jelenleg vizsgálják - tette hozzá.