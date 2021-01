Koronavírus, Külföld :: 2021. január 2. 20:52 ::

Lőttek az izraeli koronavírus-vakcinának - Pedig Magyarországon nemrégen még a vízcsapból is az folyt

Hetekkel, sőt hónapokkal ezelőtt még a vízcsapból is az a „jó hír” folyt, hogy hazánk tárgyalásokat folytat a koronavírus elleni vakcina megvételéről Izraellel. A kínai és az orosz lehetőség mellett persze az amerikai Pfizer cég nevét is szerepelt a hírekben, de a német BionTech hozzájárulását csak az utóbbi hetekben kezdték megemlíteni. Közben Izraelben már több mint egymillió embert oltottak be Pfizer-BionTech vakcinájával, miközben egyre többen követelik a saját oltóanyag kikísérletezésének leállítását – írja a Jiszráél Há-Jom című hírportál.

Már az is gyanús volt, hogy miközben az előzetes szerződések és lekötések ellenére Európába, s így Magyarországra nem vagy késedelmesen érkezik meg a megígért vakcina Amerikából, Izraelben a Pfizer cégnek köszönhetően nagy ütemben elkezdték a lakosság tömeges oltását. Mindeközben Izraelben már szinte senki nem beszél a hazai előállítású oltószerről. Amikor Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök számára is világossá vált, hogy a közeljövőben mégsem lesz izraeli vakcina, december legelején gyorsan fölhívta telefonon a zsidó Albert Bourlát, a Pfizer igazgatóját, és lezsírozta vele a zsidó állam mások előtti ellátását vakcinával. Így is lett, Izraelben jelenleg már jóval egymillió fölött van a beoltott polgárok száma.

Néhány napja elmaradtak az izraeli vakcináról szóló magyarországi hírek. Hogy miért, arra valószínű magyarázatot ad a Jiszráél Há-Jom című hírportál néhány órával ezelőtt kitett híre. Prof. Smuél Sápirá, a Nész Cijoná városban működő Izraeli Biológiai Kutatóintézet igazgatója mintegy fél évvel ezelőtt még azt mondta, hogy néhány hónapon belül ellátják a zsidó állam lakosságát az általuk kikísérletezett vakcinával. Még Netanjáhu is büszkén nyilatkozta, hogy Izrael az elsők között fogja előállítani a hatásos oltószert. Sőt, Bibi egyben utasítást adott a kutatóintézetnek, hogy gyorsítsa föl a kísérletezés folyamatát – írja az izraeli hírportál.



Folyik a kutatómunka az Izraeli Biológiai Kutatóintézetben (fotó: Izraeli Védelmi Minisztérium)

Csakhogy a vakcina kikísérletezésének folyamatát nem lehetett fölgyorsítani, mert – amint a hírportál írja – a gyors megvalósításhoz az Izraeli Biológiai Kutatóintézet nem rendelkezik elegendő tudással és tapasztalattal, de még a nemzetközi versennyel sem képes lépést tartani. A nagyképű ígérgetés vége az lett, hogy a szakmai bizottság ajánlásainak értelmében a kutatóintézet vakcinaosztálya már a felszámolást megelőző befagyasztás fázisában van.



Közben Izraelben már Áviv Kohávi vezérkari főnököt is beoltották a Pfizer vakcinájával (fotó: hon.co.il)

Izraelben már eddig is mintegy 100 millió sekelt (1 sekel = 92 forint) fordítottak a vakcina kikísérletezésére, amihez hozzájön még a klinikai tesztek második és harmadik fázisának több mint 150 millió sekeles költsége. Mindent összevetve, a tervezett 15 millió vakcina végül 1 milliárd sekelbe kerülne, amihez hozzá kell adni az engedélyeztetés utáni gyártási infrastruktúra létrehozásának tetemes költségét. Mire befejeződne a klinikai teszt harmadik fázisa, s az engedélyeztetés is megtörténne, Izraelben már a lakosság jelentős hányada be lenne oltva a Pfizer-BionTech vakcinájával. Éppen ezért Izraelben egyre többen követelik a saját, a külföldieknél eleve drágábban előállítandó vakcina kikísérletezésének mielőbbi leállítását.

H. J. – Kuruc.info