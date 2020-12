Külföld, Koronavírus :: 2020. december 4. 12:24 ::

A Pfizer négymillió vakcinát szállít Izraelnek - megint működik a zsidó szolidaritás

Izrael négymillió adag koronavírus-ellenes vakcinát kap az amerikai Pfizer gyógyszergyártó cégtől. Az első nagy mennyiségű oltóanyag már december végén, de legkésőbb 2021. január elején megérkezik Izraelbe, majd havonként újabb és nagyobb mennyiségű vakcinát kap a zsidó állam a Pfizertől – közölte az Izraeli Egészségügyi Minisztérium. Binjámin Netanjáhu miniszterelnök is megerősítette a hírt, s bejelentette, hogy január elején megkezdődhet a tömeges oltás Izraelben – írja a Má’áriv című napilap.



Illusztráció: Netanjáhu gyorstesztelő állomást látogat a Ben Gurion Repülőtéren (fotó: Haim Zach/GPO)

Londonban két nappal ezelőtt bejelentették, hogy Nagy-Britannia megadta az engedélyt a Pfizer által leszállítandó koronavírus elleni vakcina oltáshoz, s ezért a jövő héten már megkezdődhet a tömeges oltás az Egyesült Királyság területén. A Pfizer az előzetes lekötések ellenére nem az Európai Unió országainak - köztük a BioNTech révén az oltóanyagot kifejlesztő németeknek -, hanem Nagy-Britanniának és az Egyesült Államoknak, s amint azt tegnap Jeruzsálemben közölték, Izraelnek szállít le nagy mennyiségű oltóanyagot. Mint ismert, a Pfizernél Magyarország is lekötött 12 millió adag oltóanyagot, ám a zsidó vezetésű amerikai cég egyelőre másokat részesít előnyben.

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök tegnap diadalittasan bejelentette: a Pfizer igazgatójával, a thesszaloniki származású zsidó Albert Bourlával folytatott megbeszélése során megegyeztek abban, hogy az első nagyobb mennyiségű oltóanyagot a cég januárban szállítja le Izraelnek, s azt követően havonként növekszik az Izraelnek leszállítandó vakcina adag mennyisége. Netanjáhu azt is közölte: a Pfizer cég mellett Izrael a világon más oltóanyaggyártókkal is tárgyal, sőt már meg is állapodott annak érdekében, hogy lehetőleg minél több gyártó, s minél nagyobb mennyiségű vakcinát szállítson Izraelbe.

Közben az Izraeli Biológiai Kutatás Intézetében bejelentették, hogy az izraeli oltóanyag kikísérletezésének hármadik fázisának befejezése várhatóan a jövő esztendő áprilisában lesz, s ezért a vakcina oltását valószínűleg a nyár elején lehet elkezdeni.

H. J. – Kuruc.info