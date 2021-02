Koronavírus, Külföld :: 2021. február 4. 18:54 ::

Svédországban meghosszabbítják a korlátozásokat

A koronavírus-járvány megfékezése érdekében a svéd kormány meghosszabbítja a korlátozásokat, egyebek mellett tilos lesz alkoholt árusítani este nyolc óra után - közölte a kabinet csütörtökön.

A bejelentést röviddel azelőtt tették, hogy a Közegészségügyi Intézet jelentette: Svédországban több mint 12 ezren haltak bele a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegségbe.

"A koronavírus-helyzet még mindig súlyos" - mondta Stefan Löfven miniszterelnök, hozzátéve, hogy az új esetek számának a közelmúltban tapasztalt csökkenése folytatódik ugyan, de lassuló ütemben.

Mind a kormányfő, mind Johan Carlson, a Közegészségügyi Intézet vezetője szólt a vírus jóval fertőzőképesebb brit mutációjával kapcsolatos aggodalmakról. Carlson figyelmeztetett, ha az emberek nem tartják be az ajánlásokat, az új vírustörzs a következő hónapokban hozzájárulhat a járvány harmadik hullámának kialakulásához.

Löfven közölte, hogy a munkaadóknak - ahol lehetséges - továbbra is távmunkában kell foglalkoztatniuk az alkalmazottakat.

Hallegren bejelentette, hogy a kormány a járvány elleni harc érdekében több intézkedésen is dolgozik. Az egyik ilyen az üzletek, a tornatermek és az éttermek bezárása.

A 10,3 milliós lélekszámú országban mintegy 584 ezer ember fertőződött meg és 12 028-an haltak meg koronavírus miatt.

Szombattól a Svédországba való belépéshez a külföldi utazóknak 48 óránál nem régebbi negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk.

Anders Tegnell, a Közegészségügyi Intézet fő járványügyi szakértője csütörtökön közölte, hogy mintegy 270 embert - nagyjából a lakosság 3 százalékát - oltották be az első adag koronavírus elleni védőoltással. Az első körben az idősotthonok lakói, illetve az otthonukban ápolt idősek, valamint az őket ápolók kapják meg a vakcinát.

Korábban a kormány bejelentette, hogy digitális koronavírus-útlevelet kíván kidolgozni, amelyet a nyáron alkalmaznának.

Az igazolásnak meg kell felelnie a nemzetközi jognak és normáknak, és biztosítania kell a magánélet védelmét. A kormány tervei szerint június 1-én vezethetik be.

A kormány tervei szerint az oltási igazolást más országok kérhetik majd a konferenciákon, zenei fesztiválokon és sporteseményeken való részvétel feltételeként.

A svéd hatóságok az igazolvány kidolgozásakor együttműködnek az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) és az Európai Unióval is. A szomszédos Dánia szerdán jelentette be, hogy hasonló digitális koronavírus-útlevél bevezetését tervezi.

(MTI)