2021. május 4.

A BioNTech új, jóval enyhébb hűtést igénylő vakcinájának engedélyeztetését készíti elő

A koronavírus elleni első oltóanyagánál jóval enyhébb, mínusz 80 helyett csupán plusz 2 és plusz 8 Celsius-fok közötti hűtést igénylő vakcinájának engedélyeztetésén dolgozik a német BioNTech cég - jelentette be kedden a vállalat vezérigazgatója.

A BioNtech az amerikai Pfizer céggel közösen fejlesztette ki "alapvakcináját", amely igen jó hatáseredményeket mutat a vírus ellen. A hűtést jóval kevésbé igénylő oltóanyag is közös munka eredménye.

Ugur Sahin, a BioNTech vezérigazgatója kedden Londonban, a Financial Times című brit lap konferenciáján jelentette be az új eredményt. Elmondta azt is, hogy a minimális hűtést igénylő vakcinát fél évig is lehet raktározni az enyhe hőmérsékleten. Hozzátette, hogy jelenleg a megújult oltóanyag adatdokumentációjának előkészítése folyik a használati engedélyezésben illetékesek számára.

A 2-8 fokos hőmérséklet nem csupán a raktározást könnyíti meg, hanem - ami még fontosabb - a szállítást is.

(MTI)