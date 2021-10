Koronavírus :: 2021. október 1. 07:29 ::

Horvátország egy évre kiterjesztette a védettségi igazolványok érvényességét

A horvát válságstáb 270 napról egy évre kiterjesztette a védettségi igazolványok érvényességét csütörtöki sajtójelentések szerint.

A testület egyúttal további két héttel meghosszabbította a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéseket. Az országban továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, a vendéglátóhelyek pedig csak éjfélig tarthatnak nyitva. A rendezvények látogatása és a beutazás is védettségi igazoláshoz van kötve. A védettségi igazolásokra a határátlépésnél is vonatkozik az egy év lejárati idő, beleértve a keleti vakcinákat is.

Hétfőtől ugyanakkor szigorítások is várhatók. Mindenki számára kötelezővé teszik a védettségi igazolást az egészségügyi és szociális intézményekben. Oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív koronavírusteszttel, nemcsak a dolgozóknak kell rendelkezniük, hanem a betegeknek, de az őket kísérőknek, illetve látogatóknak is. Kivételt képeznek ez alól a 12 évnél fiatalabb gyerekek.

(MTI)