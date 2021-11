Koronavírus :: 2021. november 20. 17:31 ::

Már az irániak több mint fele kapott két dózist

Irán 85 milliós lakosságának több mint fele, 44 millió ember már megkapta a koronavírus elleni védőoltás két adagját - jelentette be szombaton a teheráni egészségügyi minisztérium.

Irán a Közel-Kelet legsúlyosabban érintett országa a koronavírus-járványban; 128 ezer ember halt meg Covid-19-ben a járvány kezdete óta. Az elmúlt 24 órában 3500 új esetet diagnosztizáltak, és 118 ember halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség szövődményeiben. A legmagasabb halálozás augusztus 24-én volt, amikor 709 emberéletet követelt a betegség. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy az esetszámok az elmúlt hetekben csökkentek, amit az oltási kampánynak tudnak be. Arra is figyelmeztettek ugyanakkor, hogy további hullámok várhatóak, mert az emberek mintegy fele nem tartja be a járványvédelmi előírásokat, például nem visel maszkot.

A javuló mutatókra hivatkozva Ebrahím Raiszi iráni elnök szombaton feloldotta a magánautókra vonatkozó éjszakai közlekedési tilalmat.

Iránban a legtöbb embert a kínai Sinopharm vakcinájával oltották be, de az orosz Szputnyik V és a brit-svéd AstraZeneca oltóanyaga is elérhető az országban. Június óta pedig a hazai fejlesztésű Barekat vakcinát is alkalmazzák, de ennek hatékonyságáról és biztonságosságáról nem tettek közzé adatokat. Ezzel oltották be az ország legfőbb vallási és politikai vezetőjét, Ali Hámenei ajatollahot is.

(MTI)