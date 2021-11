Koronavírus :: 2021. november 26. 20:01 ::

"Vakcinaapartheid": az EB leállítaná a légiközlekedést a dél-afrikai régióval az ott burjánzó szupermutáns miatt

Nagy-Britannia pénteken bejelentette, hogy szigorítja a beutazási szabályokat a Dél-afrikai Köztársasággal és a vele szomszédos országokkal szemben, és az Európai Unió (EU) hasonló lépéseket tervez a koronavírus új, az eddigieknél fertőzőképesebb dél-afrikai változatának megjelenése miatt.

Egy dél-afrikai tudós London beutazási tilalmát a "vakcinaapartheid" tünetének nevezte.

De mit szólna ezek után az Európai Bizottság szavaihoz?

A koronavírus legújabb variánsa jobb megismeréséig az Európai Bizottság a légiközlekedés leállítását javasolja a tagországoknak a dél-afrikai régióból és valamennyi érintett országból, hogy korlátozzák a vírus terjedését - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben pénteken.

Ursula von der Leyen nyilatkozatában közölte azt is, hogy a tudományos világ támogatja az óvintézkedést, ahogyan a koronavírus-járvány megállítását célzó beoltás fontosságát is hangsúlyozza.

Emlékeztetett: az uniós bizottság és a gyógyszergyártó vállalatok között korábban létrejött megállapodások kimondják, hogy a vakcinákat azonnal hozzá kell igazítani az új vírusváltozatokhoz, amint azok megjelennek. Hangsúlyozta, hogy az érintett országokból érkező, vagy hazatérő utasoknak be kell tartaniuk a szigorú karanténszabályokat.

Von der Leyen a járvány visszaszorítását célzó szabályok betartására szólított fel, és a beoltás fontosságát hangsúlyozva hozzátette: az ismétlőoltások még jobb védelmet nyújtanak a koronavírussal szemben.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) genfi központja óvatosságra intett az elhamarkodott beutazási tilalmakkal szemben. Christian Lindmeier, a WHO szóvivője szerint hetekbe telhet, amíg kiderül, mennyire hatékonyak a vakcinák az új variánssal szemben, amelyet csak ezen a héten azonosítottak B.1.1.529-es kódjellel. (Már a vuhani alapverziónál is ők próbáltak nyugtatni, hogy aztán világjárvánnyá nyilvánítsák, mire szétterjedt, és lehessen a korlátozásokért rajongani... - a szerk.)

Az ENSZ turisztikai világszervezete (UNWTO) ugyanakkor gyors döntéshozatalra szólított fel, "mielőtt túl késő lenne".

Washingtonban Anthony Fauci, a fertőző betegségek nemzeti intézetének (NIAID) főigazgatója a CNN-nek nyilatkozva elmondta, hogy még nem született döntés a lehetséges amerikai beutazási korlátozásokról. Egyelőre nem találták jelét annak, hogy a dél-afrikai variáns megjelent volna az Egyesült Államokban, és az sem világos, hogy az új vírusváltozat ellenálló-e a jelenlegi védőoltásokkal szemben.

A Dél-afrikai Köztársaságban a pénteki utazási korlátozások bejelentését követően törölték a nagyobb sportesemények egy részét, miután a nemzetközi rögbicsapatok és golfjátékosok bejelentették visszalépési és elutazási szándékukat.

Izrael szinte egész Afrikára kiterjesztette a beutazási tilalmat. "Jelenleg a rendkívüli állapot kihirdetését fontolgatjuk, mivel az a célunk, hogy gyorsan, határozottan és idejekorán cselekedjünk" - áll Naftali Bennett izraeli miniszterelnök közleményében.

Olaszország beutazási korlátozást léptetett életbe mindazokkal szemben, akik az elmúlt 14 napban dél-afrikai térségbeli országokban jártak, míg Franciaország felfüggesztette a Dél-afrikai Köztársaságból és Bahreinből érkező repülőjáratok belépését.

Belgiumban is kimutatták a vírus dél-afrikai variánsát, Brüsszel ezért a térségből érkező utazókra vonatkozó korlátozásokra készül a napokban.

A svájci kormány egyelőre csak a beutazási szabályok szigorítását rendelte el a dél-afrikai térségből, és azokból az országokból, ahol már megjelent az új vírusváltozat.

(MTI nyomán)