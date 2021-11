Koronavírus :: 2021. november 30. 10:26 ::

Moderna-vezér: jelentősen csökken a vakcinák hatékonysága az omikronnal szemben

A hétfői CNBC-interjúban még csak arról beszélt a Moderna vezére, hogy a most elérhető vakcinák kevésbé lehetnek hatékonyak a koronavírus omikron variánsával szemben, de a mértékre még nem tett jelzést, a kedd reggel megjelent Financial Times-interjúban viszont már egyenesen úgy fogalmazott, hogy „jelentősen csökken” a hatékonyság, mert annyira sok mutációt mutat a variáns a tüskefehérjében. Erre a kifejezésre beszakadtak a nemzetközi pénz- és tőkepiacok, írja a Portfolió.





Illusztráció: Jakub Porzycki/NurPhoto/Getty Images

Hétfő este a Moderna vezérigazgatója, Stephane Bancel úgy fogalmazott a CNBC-interjúban, hogy az amerikai cég és más vállalatok vakcinája is kevésbé lehet hatékony az omikronnal szemben, de nem mondott még mértéket, illetve jelzőt a csökkenéshez. Ezért ez tegnap este még nem okozott aggodalmakat a piacokon, mert közben a Pfizer vezére is viszonylag bizakodó üzeneteket fogalmazott meg. Azt viszont már vázolta Bancel, hogy a Modernának 60 és 90 nap közötti időtartamra van szüksége ahhoz, hogy új vakcinát tudjon kifejleszteni a koronavírus omikron variánsával szemben, a Pfizernek pedig mintegy 100 nap.

Kedd reggel 6 körül jelent meg az FT-interjú, és a nagy hírügynökségek is rögtön lehozták a főbb üzeneteket. Ebben Bancel már sokkal pesszimistább nyilatkozatot tett a szakértőkkel folytatott megbeszélései után:

Azt gondolom, hogy nincs olyan világ, amelyben ugyanolyan hatékony lenne (a vakcina), mint volt a delta variánssal szemben. Azt hiszem, jelentős esés lesz (a hatékonyságban). Nem tudom, hogy mennyi, mert még várnunk kell az adatokra. De minden szakértő, akivel beszéltem, azt mondja, hogy ez nem lesz jó.

Bancel az interjúban elárulta azt is, hogy omikronban nem 32, hanem 50 mutáció van, és ebből 32 mutatkozik a tüskefehérjén, ami a vírus fő támadási felülete az egészséges emberi sejtekkel szemben. Éppen ezért csökken jelentősen a vakcinahatékonyság. Elmondása szerint egyébként a legtöbb tudós arra számított, hogy még legalább 1-2 évig nem fog megjelenni egy ennyire magas számú mutációt tartalmazó variáns, de sajnos tévedtek, mert megjelent Dél-Afrikában.

A Moderna vezérének vallomása azért nagyon kedvezőtlen, mert azt vázolja, hogy a már beadott, illetve a piacon jelenleg elérhető vakcinák hatékonysága az omikron variánssal szemben sokkal gyengébb, mint az eddig domináns delta variánssal szemben, ami több megbetegedést, kórházba kerülést és elnyúló járványkezelést vetít előre, több gazdasági szenvedéssel együtt. Másrészt azért kedvezőtlenek a kijelentések, mert a helyzetet nem is lehet gyorsan orvosolni: a Moderna szerint két hét múlva látnak tisztábban a beérkező adatok alapján és azután 60-90 nap kell ahhoz, hogy az omikron sokféle mutációjához (pl. tüskefehérje szerkezete) megfelelő vakcinát tudjanak kifejleszteni (a Pfizernek 100 nap kell mindehhez).

Így mire ezek az új vakcina fejlesztések eljutnak az emberekhez világszerte, az nagyon sok időnek tűnik. közben viszont az omikron rendkívül gyorsan terjed.

A WHO egyébként hétfőn „nagyon magas kockázatúnak” minősítette az omikron variánst. Bancel szavaira azért is reagáltak ilyen élesen kedden a befektetők, mert előtte hétfőn a Pfizer vezére szintén a CNBC-nek úgy fogalmazott, hogy legalább 3 dózisnyi vakcinával „viszonylag jó védettsége” van az embernek az omikron variánssal szemben. Joe Biden amerikai elnök pedig azt hangsúlyozta: az omikron „aggodalomra, nem pedig pánikra okot adó variáns”, és a tudósok szerint a már kifejlesztett vakcinák is adnak valamekkora védettséget a súlyos betegségekkel szemben.

Éppen ezért a Moderna vezérének pesszimista kijelentéseire az olaj, és a határidős DAX, illetve S&P is jókora esést mutatott a kriptodevizákkal együtt. A negatív hangulatra a forint is eséssel reagált a hajnali kereskedés során.