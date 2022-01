Koronavírus, Sport :: 2022. január 6. 10:30 ::

Kitoloncolják az oltásellenes Djokovicsot, nem indulhat az Australian Openen

A BBC értesülései szerint az ausztrál kormány törölte Novak Djokovics vízumát, és kitoloncolja a teniszezőt az országból, így a világelső nem vehet részt a 2022-es Australian Openen.



Fotó: PA Wire

A kilencszeres AO-győztes címvédő hatalmas port kavart azzal a bejelentéssel a hét elején, hogy bár nem hajlandó elárulni, be van-e oltva koronavírus ellen, mégis elindul Ausztráliába, ugyanis egyeztetett a szervezőkkel, akik különengedélyt biztosítottak számára. A szigetországba azonban tilos a belépés oltatlanok számára, a helyiek már a tavalyi versenyen is rendkívül szigorú körülményeket teremtettek a beutazóknak.

Djokovics helyi idő szerint szerda este fél 12-kor landolt a melbourne-i Tullamarine repülőtéren, ahol aztán a határőrök megtagadták tőle a belépést, őrizetbe vették, majd egy különszobába vitték, hogy kihallgassák. Djokovics eddig magánéletének védelmére hivatkozott akkor, amikor arról kérdezték, felvette-e az oltást, az ausztrál hatóságok azonban nem érték be ezzel a magyarázattal.

Először Victoria állam (ahol Melbourne található) jelezte, hogy megfelelő indoklás hiányában nem valószínű, hogy beengedik a 20-szoros Grand Slam-torna-győztes klasszist, majd Scott Morrison ausztrál miniszterelnök is kijelentette, hogy ha Djokovics nem árul el konkrétumokat, akkor már foglalhatja is magának a hazafelé szóló repjegyet.

A hosszas kihallgatás alatt Djokovics nem állt kötélnek, miközben már az Ausztrál Teniszszövetség is bekapcsolódott a vitába, ami szintén a világelső beengedése ellen kampányolt, akárcsak az ausztrál lakosok. A szigetországban egyébként a 16 éven felüliek 90%-a már legalább két oltást felvett.

Az ausztrál kormány végül helyi idő szerint csütörtök reggel úgy döntött, hogy törli Djokovics vízumát, és kitoloncolja a világelsőt az országból.

A kormány az alábbi közleményt tette közzé:

Az ausztrál határőrség (Australian Border Force, ABF) továbbra is garantálja, hogy csak olyan személyek léphetnek be az ország területére, akik megfelelnek a törvény által előírt követelményeknek. Az ABF megerősíti, hogy Mr. Djokovics nem tudott olyan bizonyítékokat bemutatni, amelyek alapján megfelel ezeknek az előírásoknak, ezért a vízuma törlésre került. Azokat a nem ausztrál állampolgárokat, akiknek nincs érvényes vízumuk, vagy törlik azt, először őrizetbe veszik, majd kitoloncolják.

A hírt Scott Morrison is megerősítette, aki hozzátette, hogy a szabályok mindenkire vonatkoznak, főleg akkor, amikor Ausztrália határait kell megvédeni. Az ilyen szigorú intézkedéseknek köszönhetik, hogy a világon náluk az egyik legalacsonyabb a halálozási arány, és továbbra is ébernek kell maradniuk.

Djokovics és menedzsmentje fellebbezés útján próbálja elkerülni a hazaküldést, a sztár ügyvédjei a melbourne-i szövetségi bíróságon már be is nyújtották a szükséges papírokat. A teniszezőt a Park Hotelbe szállították, ahol azokat tartják átmenetileg karanténban, akiktől a hatóságok megtagadták a belépést az országba. Ausztrál sajtóértesülések szerint a játékos kálváriája akár hétfőig is eltarthat, a lapok úgy tudják, csak akkor kerül bíróság elé az ügye, Anthony Kelly bíró azonban kijelentette, hogy helyi idő szerint péntek reggel napirendre veszik a kérdést.

Szerbiában is nemzeti ügyet csinálnak a kérdésből, a miniszterelnök teljes támogatásáról biztosította Djokovicsot telefonon, míg a teniszező édesapja utcai tüntetéseket fontolgat.

A Reuters úgy tudja, hogy rossz típusú vízumot kért a világelső.

(Index)