2022. február 9. 15:54

Svédországban leállítják a széles körű ingyenes tesztelést

Svédországban szerdától leállították a széles körű és ingyenes koronavírus-tesztelést még azok körében is, akik tüneteket mutatnak.

Felszámolták a városok terein felállított tesztsátrakat, az autós tesztállomásokat és a tesztek házhoz szállítását. Bár a lépés Európában még különlegesnek számít, egyes szakértők szerint hamarosan átállhatnak erre a gyakorlatra más országok is, mert a költséges tesztelés egyre kevesebb előnnyel jár a rendkívül gyorsan terjedő és a tapasztalatok szerint enyhébb lefolyású megbetegedést okozó omikron variánssal szemben.

"Elértük azt a pontot, ahol a tesztelés költsége és jelentősége már nem igazolható" - jelentette ki Karin Tegmark Wisell, a svéd közegészségügyi intézet vezetője. Elmondta, hogy ha a jelenlegi helyzetben minden koronavírus-fertőzöttet tesztelnének, az hetente 500 millió svéd koronás, havonta pedig 2 milliárd svéd koronás költséggel járna.

Szerdától Svédországban csakis az egészségügyben és az idősotthonokban dolgozókat, illetve a legnagyobb kockázati csoportba tartozókat fogják ingyenesen tesztelni abban az esetben, ha valakinek tünetei vannak. Magánlaborokban továbbra is bárki teszteltetheti magát, és antigén gyorstesztek is vásárolhatók a patikákban és szupermarketekben, de ez utóbbiak eredményei nem kerülnek be a hivatalos statisztikákba.

A koronavírus-világjárvány alatt Svédország nagyrészt az országok többségétől eltérő stratégiával próbálta kezelni a helyzetet. Nem vezettek be általános zárlatot, az üzletek nyitva maradhattak, a központi korlátozó intézkedések helyett az egyéni felelősségvállalásra alapozva igyekeztek gátat szabni a vírus terjedésének. Észak-európai viszonylatban ugyan magasabb volt a járványhoz köthető halálozási arány Svédországban, viszont alacsonyabb volt számos olyan országénál, ahol bevezettek zárlatokat.

(MTI)