LMBTQP+ :: 2022. január 6. 16:02 ::

Szabadon működik több pedofil csoport a Facebookon - ez bezzeg nem zavarja a cenzorokat

A Szent Korona Rádió egyik olvasója hívta fel figyelmet arra, hogy a Facebookon több majd’ egy éve működő pedofilcsoport van jelen. Tehát a jobboldali, normális tartalmakat – legyen az akár egy gyermekkarácsony – azonnal képes szűrni a Facebook algoritmusa, de a gyermekpornográfia fel sem tűnik nekik. Magyarázzák be annak, aki hisz még a mesékben.

Két csoportról van jelenleg tudomásunk, melyek a legnagyobb megdöbbenésre nyíltan működnek. Az egyik több mint húszezer tagot számlál, s 40 hete alapították. A népszerűségét jól mutatja, hogy csak az elmúlt héten 9000-en léptek be. És nem is feltételezhetjük, hogy az adminok trollkodták meg a bentlévőket és változtatták meg a csoport profilját, ugyanis az előzményekből látszik, hogy alapítása óta semmi változás nem történt a csoport adataiban. Bár a pedofíliát minden normális ország törvénye, és elméletileg a Facebook is bünteti, a régebben létrehozott csoportban csak az elmúlt hónapban 1386 bejegyzés született.

A legmegdöbbentőbb pedig az, hogy a nyílt csoportokban szabadon csorgatják nyálukat a degeneráltak a képekre, egyáltalán nem tartanak semmilyen retorziótól, úgy érezhetik magukat a fene nagy liberalizmus miatt, mintha teljesen normálisak lennének tetteik. Az alábbi hozzászólások kb. 4-12 éves kislányok képei alatt íródtak:

Természetesen a buzik és transzvesztiták sem hiányozhatnak a csoportokból, ugyanis hiába alkotják a társadalom igen kis százalékát, a gyermekek ellen elkövetett támadások legnagyobb részét ők követik el.

A csoportot szerencsére több normalitáspárti megtalálta már, így elárasztották az alább látható fényképhez hasonló tartalmakkal, ugyanakkor a mocskokat ez sem zavarja, tovább teszik ki a képeket és csorgatják nyálukat a kislányok testére.

Vajon lép egyáltalán valamit a Facebook, vagy végleg leteszi a liberális világ a voksát a pedofília legalizációja mellett?

Az említett második csoportot pedig pont a normalitáspárti támadások miatt hozták valószínűleg létre, hogy ott élvezkedhessenek a továbbiakban.