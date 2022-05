LMBTQP+ :: 2022. május 26. 13:37 ::

Kemenesi Gábor szerint is a "jól körülhatárolható közösségeket", azaz a fartúrókat érinti a majomhimlő

Kemenesi Gábor szerint látszólag igazi európai járvánnyá kezdi kinőni magát a majomhimlő. A virológus szerint az esetszámok növekedése sosem jó jel. A virológus elmondása szerint azért csak látszólag, mivel a terjedési láncolat elemeit továbbra is csak részben tárták fel, így nehéz bármit is pontosan megítélni, írja az Index.



Illusztráció forrása: Fb/Breeding homosexual monkeys

A legtöbb virológus (én is) közben egyre feszültebb figyelemmel kísérik az eseményeket, az esetszámok növekedése sosem jó – olvasható Kemenesi Gábor virológus, a pécsi Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Laboratóriumának munkatársának Facebook-bejegyzésében.

A szakember úgy véli, minél több emberről emberre történő terjedési lehetőséget kap a vírus, annál nagyobb az esélye annak, hogy adaptálódjon az emberi terjedéshez, vagy, ami Kemenesi Gábor szerint még rosszabb, hogy a majomhimlő az európai állatvilágra is átterjed.

– Ne keressük mindenáron a majomhimlő tüneteit magunkon, és ne rettegjünk a buszon! Egyelőre a terjedés több szuperterjesztési eseménye is melegrendezvényekhez volt köthető, és nem a koronavírushoz hasonló, véletlenszerű, széles körű közösségi terjedésről van szó – fogalmazott a virológus.

Egy kanadai infektológus orvos beszámolójára hivatkozva azt írja, a tünetek egészen enyhék is lehetnek (láz nélkül, kevés kiütéssel), ami rossz hír a terjedésre nézve. A szakember egy brit tanulmányt is megemlít, amely a behurcolt esetek leírását tartalmazza. Ebben közeli kontaktussal fertőzésről (kórházi fertőzés vagy háztartásban történő átadás), enyhe tünetekről és elhúzódó PCR-pozitivitásról is írnak.

Kemenesi Gábor összegzésében azt írja, hogy a vírusgenomikai elemzések alapján a mostani vírus nagyon hasonló a 2018-ban, több helyen is leírt vírushoz, minden jel szerint annak egy leszármazottja.

Egyelőre csupán annyit tudni, hogy vannak változások a genomban, ami egy természetes folyamat eredménye, ám ezek száma némileg magasabb a vártnál – tette hozzá.

A szakember szerint a vírus alapvető tulajdonságain azonban ezek sem változtatnak, közeli kontaktusra van szükség a terjedéshez, és a mostani helyzetben, a jelenlegi adatok alapján továbbra is jól körülhatárolható közösségeket érint.