Miniszteri szűzbeszéd: a genderképzés is hadititok

Mennyibe kerülnek a NATO-szerepvállalásaink, pl. a csúfos bukással végződött afganisztáni megszállás? Hány magyar honvédet küldtek idegen országokba szolgálni szerte a világon? Meddig lesz kötelező a Covid-oltás a honvédségben, és hány katonát rúgtak ki oltatlanság miatt a létszámhiány közepette? – tette fel a kérdéseket Novák Előd, de ez első parlamenti beszédét elmondó miniszter szerint mindez titkos.

A Mi Hazánk képviselője azt is sérelmezte, hogy megszüntették a Szent Korona díszőrségét, miközben az államfőnek megmaradt a honvédségi díszelgés, de Szalay-Bobrovniczky Kristóf erre sem regált, válaszidejének negyedét ki sem használta.

Novák Előd feltárta: már a Magyar Honvédségben is kötelező az ún. genderképzés, melynek tananyagát abszurd módon egyfajta hadititoknak minősítette a miniszter, betekintést sem engedve abba. Így nehéz elhinni, hogy nincs benne semmi felháborító, ráadásul a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikusa által már tavaly sérelmezett genderképzésről azt állítja most a miniszter, hogy a címét is megváltoztatta, valójában azonban a hatályos 2023-as kiképzési kalendárium még szeptemberre is „Gender Training” kiképzést ír elő, melynek tárgya „a társadalmi nem fogalmának és gyakorlatának integrálása a katonai gondolkodásba”, célja „A társadalmi nem/gender fogalmának és gyakorlatának elsajátítása; a nemzetközi szervezeteknek (ENSZ, NATO, stb.) a társadalmi nem/gender integrálására vonatkozó elvárásai” szerint.