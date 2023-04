LMBTQP+, Videók :: 2023. április 5. 20:46 ::

Miért nem tiltják ki a sportból a transzmozgalom zászlaját?

A Mi Magunk legújabb adásában ismét megtárgyalták az elmúlt két hét legfontosabb közéleti témáit. Ezen a héten is tárgyalták az orosz-ukrán konfliktus legújabb eseményeit: a taktikai atomfegyvereken túl a sportban mára szinte kötelezővé vált oroszellenességet, ruszofóbiát is.

A vírusok és idegenek támadása után ezen a héten a Last of Us című sorozat valósággá váló világától "rettegtek". A Heti haladás rovatukban a "transzneműek" által elkövetett iskolai mészárlást vesézték ki, illetve kiderült, hogy a Lopott Idő című film jövőképe már nincs annyira messze.

A régivágású kereszténydemokráciát Trombitás Kristóf egyre formátlanabbá váló példáján és a kormány magyar diplomáciai pozíciókkal kapcsolatos politkáján keresztül szemlézték.