Magyar Péter miért nem szólal meg a Lakatos-féle pedofilbotrány kapcsán?

Mielőtt bárki félremagyarázná, ez a kérdés áll magára Orbán Viktorra és a Fideszre is, de tudjuk is a választ, a Fidesz és holdudvara telis-tele van ehhez hasonló ügyekkel. A tényszerűség kedvéért pedig szögezzük le, egyedül a Mi Hazánk szólalt meg és foglalkozik a kérdéssel. De térjünk rá Magyar Péterre.



Fotó: Fb

Mint tegnap írtam, Magyar Péter a kegyelmi botrány hátszelével robbant be a magyar közéletbe, az EP-kampány alatt is sokszor beszélt a gyermekek védelméről, hogy ki kell vizsgálni az ilyen pedofilügyeket, most pedig mélyen hallgat. Persze nyilván kínos neki, miután terjed Lakatos Márk Nagy Ervinnel készített közös fotója.

Magyar Péter megerősítette ma egy bejegyzésben, hogy nem is fog reagálni a történtekre. Pedig saját követői is egyre-másra követelik, várják, mikor fog végre véleményt nyilvánítani, ráadásul ahogy hallani, az ilyen hozzászólásokat szorgalmasan törölgetik is a moderátorok a felületén...

Magyar úgy fogalmazott, hogy "a semmiből építettünk fel mára egy 40%-os politikai közösséget. Ennek a közösségnek ma tagjai konzervatívok, liberálisok, nemzeti radikálisok, szociáldemokraták és kereszténydemokraták is. Mind igaz, jóravaló magyar emberek." Itt látható, hogy külön kiemelte a nemzeti radikálisokat. Kérdezném én, melyik az a nemzeti radikális, aki elfogadná, hogy Ursula "Pfizer" von der Leyen szoknyája mögül szolgálja a globalistákat? De menjünk tovább.

- A TISZA-kormány minden magyar embert képviselni fog 2026-tól. De ehhez mindannyiótok támogatására szükségünk lesz. Túl nagy a tét ahhoz, hogy a nemzeti minimumon túl most napi politikai kérdésekben vitázzunk egymással. Arra ráérünk 2026 után - írja. Ők tehát nem foglalkoznak "napi politikai" kérdésekkel, de a felhatalmazást kérik azért a kormányzásra. Ez nagyjából ahhoz hasonló, mintha Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya azzal ütne el minden, épp az aktuális mérkőzés előtti kérdést, hogy "engem hagyjanak olyan kérdésekkel, milyen eredményeket érünk el a világbajnoki-selejtezőkön, mert a mi célunk a világbajnokság megnyerése".

Erősen él bennem a gyanú, hogy - többek között - azért is kellett ez a bejegyzés, hogy "megmagyarázza", miért nem szólalnak meg egy egész országot foglalkoztató kérdésben. Az csak különösen groteszk, hogy "napi politikai kérdés" legyen egy mocskos pedofilügy...

Lantos János - Kuruc.info