Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban interjút adott Richard Questnek a CNN műsorában. A beszélgetést a tárcavezető közzé is tette a Facebook-oldalán.

Az interjú második felében a buzeránstémát is szóba hozta az ügyben igencsak érintett Richard Quest. Mint fogalmazott, megérti, hogy a törvény definíciója szerint a "Pride"-ot valószínűleg be kell tiltani, mert az kifejezése a "homoszexuális szerelemnek".

– Milliószor elmondta, többek között ebben a műsorban is, mindenki azt szerethet, akit akar Magyarországon. A probléma az, hogy én és a férjem nem foghatjuk meg egymás kezét Budapesten, ugye? Mert az a homoszexualitás nyilvános kifejezése lehetne, és akkor megbüntethetnek minket, nem igaz? – kérdezte.

Ezután a következő beszélgetés zajlott le:

Szijjártó Péter: Nem, nézze, a Pride és az, ami körülötte történt nagyon-nagyon egyértelműen bebizonyította, hogy a szerelem teljesen szabad Magyarországon.

Richard Quest: Ne, ugyan már, Péter!

Szijjártó Péter: Azt szeretsz, akit akarsz, azzal élsz együtt, akivel szeretnél. Egy dolgot kérünk, Richard. Egy dolgot kérünk. Ne viselkedj provokatív, kínos, udvariatlan módon a nyilvános utcán. Ez az egyetlen dolog, amit elvárunk az emberektől. És szerintem, ha látott már felvételeket Pride-felvonulásokról néhány európai városban, akkor teljesen megérti, mire gondolok. Gyerekek vannak az utcán, gyerekek nézik a tévét, ezért az oda nem való, zavarba ejtő viselkedés a nyilvános helyeken elfogadhatatlan. Ugyanakkor, Richard, mindenki azt szeret, akit akar, azzal él együtt, akivel akar. Az államnak ebben nincs semmi szerepe.

Richard Quest: De az egyetlen ok, amiért most láthatjuk a képet, amit az Önök előtt lévő képernyőn látnak, az az, hogy nem tartották be a tilalmat, megtartották a felvonulást. És még egyszer megkérdezem, miniszter úr, én és a férjem kéz a kézben állunk Budapesten. Kockáztatjuk, hogy letartóztatnak minket?

Szijjártó Péter: Nem, ugyan már! Miért mondja ezt? Nem, egyáltalán nem. Szívesen látjuk Önöket. Jöjjön el a férjével Budapestre, tetszeni fog!

Richard Quest: Úgy lesz, köszönjük, uram! Sőt, meghívjuk Önt vacsorára egy utcai kávézóba Budapesten, mert ez így helyes. Csodálatos város. Nagyon várom, hogy találkozhassunk. Nagyon köszönjük, Miniszter úr, hogy eljött hozzánk!