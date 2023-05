Extra, LMBTQP+ :: 2023. május 4. 09:13 ::

"Jó ízlésed van, Richard!" - Egy drogos, buzi CNN-es zsidót ölelgetett Szijjártó Budapesten

"Ugye, hogy a világ legjobb helye!? Jó ízlésed van, hogy idejöttél, Richard" - ezekkel a szavakkal és több fotóval köszöntette Szijjártó Péter Richard Questet, a CNN munkatársát, aki készített már egy-két emlékezetes interjút a magyar külügyminiszterrel - örvendezik a fideszes Mandiner.

Olvasóink egy részének bizonyára ismerős a név, de akiknek mégsem, röviden néhány jellemzője:

zsidó,

buzi,

perverz,

drogos,

és, amint az a fentiekből egyenesen következik: baloldali.

Neki örvendezik, őt ölelgeti a "keresztény-nemzeti kormány külügyi fenegyereke" Budapesten.

Részlet egy korábbi cikkből:

Quest igyekszik minden fórumon kiemelni a homoszexualitását, és ahol lehetősége van, ott ezt minden lehetséges módon népszerűsíti is. Beteges magamutogatása különösen érdekes annak fényében, hogy Questet 2008. április 18-án hajnali 3 óra 40 perckor a New York-i Central Parkban (amikor a parkban kijárási tilalom volt) a rendőrök letartóztatták, mert úgy tartózkodott a parkban, hogy az már 3 órája zárva volt. Letartóztatásnak pillanatában a riporter nyakában egy kötél volt, másik végén a nemi szervéhez rögzítve. Ekkor még kijárási tilalom megszegése miatt indult eljárás ellene (Szájer-sors), azonban amikor átkutatták a műsorvezetőt, a kabátjának a bal zsebében egy zacskó kristályos metamfetamint, az autójának a csomagtartójában pedig szexuális játékokat találtak a rendőrök. A vádak ejtéséért cserébe a riporter beleegyezett abba, hogy egy hat hónapos drogterápián vesz részt.

Kétség sem fér hozzá: Kaland Ricsi otthon érzi magát igen mélyre süllyedt fővárosunkban, Peti gyerek talán még az éjszakai kiruccanásra is vele tartott, hogy megcsodálhassa azt a nagyszerű ízlését, elvégre ő hívta ide vacsorázni... Aki meglátja őket egy parkban összekötözve, küldjön nekünk egy fotót róluk!



Frissítés: megvolt az interjú is, az ugandai bubuk ügye nem maradhatott ki

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerda este interjút adott Richard Questnek, a CNN Quest Means Business budapesti különkiadásában.

Az újságíró a belpolitikai kérdésekkel kapcsolatban felvetette, hogy a parlament elfogadta az igazságügyi reformokat az Európai Unió nagy nyomására, ám az Európai Bizottság szerint ez nem elég. Szijjártó Péter többször a műsorvezető szavába vágva közölte, hogy „semmi sem elég”.

Az interjú közben a CNN bejátszott egy összevágott felvételt, amelyben elhangzott, hogy az EU-s nemzetek családjában a problémás gyerek Magyarország, és Brüsszellel a viszony Orbán Viktor miniszterelnök megválasztása után kezdett elmérgesedni 2010-ben. „Az első néhány évben jobboldali kormánya több tucat olyan törvényt fogadott el, amelyek radikálisan megváltoztatták az ország alkotmányos berendezkedését. Nemrégiben pedig az LMBT-közösséget vették célba, gyakorlatilag megtiltva az örökbefogadást az azonos nemű párok számára. A brüsszeli vezetők megdöbbenéssel figyelték az eseményeket. A magyar törvényjavaslat szégyen. Szembemegy minden értékkel, az Európai Unió alapvető értékeivel” – hangzott el a műsor közben.

– Nos, a külügyminiszter úr még mindig itt van velem. Nos, rendben, Magyarország egy demokrácia, egy pillanatig sem várom, hogy Ön majd azt mondja, hogy: »Igaza van, Richard, antidemokratikusak vagyunk, megváltoztattuk a dolgokat.« Egy pillanatig sem hiszem, hogy ezt fogja mondani – mondta a műsorvezető.

Quest szóba hozta a The Economist cikkét is, ami arról szól, hogy Orbán Viktor hogyan üresítette ki a magyar demokráciát, valamint közölte, hogy mások szerint is Magyarország csak részben szabad ország.

A külügyminiszter elmondta, hogy folyamatosan sértegetik Magyarországot, ugyanakkor megérti a problémájukat.

– Ők sértegetnek minket. Folyamatosan sértegetnek minket, Richard, meg kell mondanom. Mert látom… Megértem a problémájukat. A problémájuk szerintem az, hogy itt van egy kormány, amely egyértelműen mainstream-ellenes. Ez egy jobboldali kormány, ez egy kereszténydemokrata kormány, ez egy nagyon hazafias kormány, ez a kormány szembemegy a nemzetközi liberális fősodorral sok fontos kérdésben, és mindeközben ez a kormány sikeres. Mert egy dolgot ne felejtsünk el, választást nyerni nagyon bonyolult dolog, de választást nyerni négyszer egymás után, nagy fölénnyel, na az nagyon nehéz – fogalmazott Szijjártó Péter.

A műsorvezető kifejtette, hogy az EBESZ azt mondja: ebben az országban nem biztosítanak egyenlő feltételeket, a média jelentős mértékben elfogult a kormánypárt irányába, hűtlenül kezelik az állami erőforrásokat, hiányzik az átláthatóság, és mindez elfogultsággal és kiegyensúlyozatlansággal jár. A külügyminiszter szerint ez egyértelműen egy politikailag elfogult nyilatkozat, mert valahányszor egy jobboldali párt választást nyer, ilyen jelentéseket lehet olvasni.

A korrupciós vádakkal kapcsolatban Szijjártó Péter elmondta, hogy ha rendszerszintű korrupció lenne az országban, akkor nem lenne növekedés, nem jönnének a befektetők az országba, és nem hoznák ide a pénzüket. Úgy véli, ez egyértelmű vádaskodás.

Ezt követően Richard Quest rákérdezett, hogy Magyarország kész-e elítélni az új ugandai "meleg"ellenes törvényt, amely a legdrákóibb büntetéseket tartalmazza, beleértve a halálbüntetést is bizonyos körülmények között. A külügyminiszter közölte, hogy határozottan elítéli.

Itt, ebben az országban, függetlenül attól, hogy ki kibe szerelmes, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozik, itt biztonságban van, és védi az alkotmány. És amíg ez a kormány a helyén van, addig senkinek sem kell félnie, senkinek sem kell félnie, tartozzon bármilyen közösséghez, legyen szerelmes bárkibe is.

Az interjú végén a külügyminiszter újra közölte Richard Questtel, hogy jó ízlése van, hogy Magyarországra látogatott. Az újságíró is nagyon örült a meghívásnak, és annak is, hogy Szijjártóval beszélgethetett, valamint megjegyezte, hogy a gulyás is nagyszerű volt, írja az Index.

