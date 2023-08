Újabb méltatlankodó hangvételű üzenetet tett közzé a korábban Twitter néven ismert X közösségi médiaplatformra Mihajlo Podoljak. Zelenszkij tanácsadója azt írta:

Szerinte ugyanis az ukrán fegyveres erőknek „nem az a dolguk”, hogy nagy csatákat vívjanak minden egyes településért egészen addig, amíg vissza nem állítják az 1991-es határokat, hanem az, hogy „szisztematikusan elpusztítsák az ellenséges hadsereg logisztikáját, technikai eszközeit, tisztjeit és személyzetét. Ezt pedig az ukrán hadsereg száz százalékos hatékonysággal elvégzi”.

Azoknak szólt be Podoljak, akiktől Ukrajna léte függ?

Az aknák olyannyira lassítják az ukrán előrehaladást, hogy Olekszej Reznyikov védelmi miniszter segítséget is kért (már megint) a nyugati szövetségesektől.

Ott vannak aztán a lengyelek. A Rzeczpospolita szerzője szintén arról beszélt nem olyan rég, hogy "a lengyel újságírók vágyálmai ellenére Ukrajna elveszti ezt a háborút".

De érdemes megemlékezni arról is, hogy a New York Times beszámolója szerint maguk az ukránok is úgy gondolják, hogy kudarcos az ellentámadásuk: erre enged következtetni az is, hogy kénytelenek voltak taktikát változtatni az ellenoffenzíva elindulása óta.