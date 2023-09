Wojciech Pawelczyk X-bejegyzése:

Ukránok: Lengyelország! Segítsetek! Oroszország megtámadott minket!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Vigyétek el az ukránok millióit!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Fizessétek az összes megélhetési költségüket!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Adjatok több száz tankot!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Adjatok harci repülőgépeket!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Adjatok több milliárd zlotyt!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Ne törődjetek a rakétánkkal, amely megölt 2 lengyelt, és amelyért soha nem kértünk bocsánatot, és még csak el sem ismertük!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Ne törődjetek az összes zavart Bandera-imádó kormánytisztviselőnkkel!

Lengyelek: Rendben!

Ukránok: Hadd árasszuk el Lengyelországot a gyenge minőségű gabonánkkal és vigyük csődbe a lengyel gazdákat!

Lengyelek: Nem!

Ukránok: OH! SZÓVAL AZ OROSZOK OLDALÁN ÁLLTOK!

🇺🇦 Poland! Help! Russia is attacking me!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Take millions of Ukrainians!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Pay all their living expenses!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Give me hundreds of tanks!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Give me warplanes!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Give me billions of zlotys!

🇵🇱 Yes



🇺🇦 Ignore my missile that killed 2 Poles…