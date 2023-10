Háború :: 2023. október 11. 07:18 ::

A palesztin-zsidó háború ma reggeli mérlege: 1200 halott Izraelben, 900 halott a Gázai övezetben

Már több mint 1200 izraeli halálos áldozata van a Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael ellen indított támadásának - jelentette be szerda reggel az izraeli hadsereg.

A Gázai övezetet irányító Hamász szombaton indított támadásában emellett már több mint 3000 izraeli sebesült meg és hivatalosan 50 eltűntről tudni, köztük külföldiekről is. A The Times of Israel című lap az izraeli egészségügyi minisztériumra hivatkozva azt közölte, hogy 26 sebesült állapota válságos.



Lángokban a Gázai övezet (fotó: Mohammed Salem/Reuters)

A hadsereg egyik szóvivője kiemelte, hogy a most közzétett számok vélhetően emelkedni fognak.



Lebombázott mecset egy gázai menekülttáborban (fotó: Adel Hana/AP)

A gázai egészségügyi minisztérium közleménye szerint a támadásra adott megtorló akcióknak már legalább 900 halottja van a Gázai övezetben, 4500-an pedig megsebesültek.



Gázából kilőtt rakéta által eltalált lakóház az izraeli Askelón városában

Mindeközben szerdára virradóra folytatódtak az izraeli légicsapások az övezet ellen: a hadsereg azt közölte, 24 óra alatt több száz célpontra mért csapást Gázaváros al-Furkán nevű negyedében, mely izraeli sajtóforrások szerint a Hamász fegyvereseinek egyik központja. Az egyik légicsapás a kikötőt érte, ahol sok halászhajó lángra kapott.

Biden főnökei egyetértettek Netanjahuval abban, hogy "a válasznak keménynek, határozottnak és elsöprőnek kell lennie"

Az Egyesült Államok határozott kiállását hangoztatta Izrael mellett Joe Biden amerikai elnök kedden, amikor a Fehér Házban nyilatkozatot tett a Hamász Izrael elleni támadásáról.



Fotók: Mahmud Hams/AFP/Getty Images

Az elnök, aki szombat óta először szólalt meg a háborús konfliktussal kapcsolatban, legkevesebb 14 amerikai halálos áldozatot említett, és megerősítette, hogy a palesztin fegyveresek által elfogott emberek között amerikaiak is vannak.

Hangsúlyozta, utasítást adott arra, hogy az amerikai kormány illetékesei kezdjenek konzultációt az izraeli partnerekkel, és tanácsadással segítsék elő a foglyok szabadon bocsátását.

"Elnökként nincs magasabb prioritásom, mint foglyul ejtett amerikai állampolgárok biztonságának garantálása mindenütt a világon" - fogalmazott.

Megismételte, hogy az Egyesült Államok az elrettentő erő fokozása érdekében módosított védelmi erőinek elhelyezkedésén, amikor a Földközi-tenger keleti medencéjébe vezényelt haditengerészeti egységeket, és hozzátette, szükség esetén további eszközöket biztosítanak.

Felhívta a figyelmet arra is, nem ajánlja, hogy bármely ország, vagy szervezet a jelen helyzetet saját céljaira próbálja felhasználni.

"Teljesen világosnak kell lennünk abban, hogy Izrael mellett állunk" - fogalmazott az elnök. "Biztosítani fogjuk, hogy minden rendelkezésére álljon, amivel állampolgárait képes megvédeni" - hangoztatta Biden, és elmondta, hogy az Egyesült Államok biztosítja az izraeli légvédelmi rendszer, a Vaskupola működéséhez szükséges eszközöket.

Beszámolt arról, hogy kedden ismét beszélt Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akivel egyetértettek abban, hogy a válasznak keménynek, határozottnak és elsöprőnek kell lennie.

A terrorizmus semmivel nem igazolható és nem bocsátható meg - mondta az elnök, és kifejtette, hogy a Hamász nem a palesztin emberek önrendelkezése és méltósága mellett áll, hanem Izrael állam eltörlésének és a zsidók elpusztításának célját követi, amihez palesztin civileket is élő emberi pajzsként használ.

Amikor a Hamász az általa elfogottak kivégzésével fenyegetőzik, azzal az emberi morál minden törvényét megszegi - fejtette ki az elnök, és megállapította, hogy a Hamász kegyetlensége és vérszomjúsága az Iszlám Állam dzsihadistáinak legrosszabb cselekedeteit idézi fel, ami terrorizmus.

Az amerikai külügyminisztérium szóvivője kedden azt közölte, hogy Anthony Blinken tárcavezető az elnök megbízásából csütörtökön Izraelbe utazik, hogy szolidaritásáról és támogatásáról biztosítsa az Egyesült Államok közel-keleti szövetségesét. Matthew Miller szerint a külügyminiszter tárgyal majd arról, hogy kormánya milyen további támogatást tud adni Izrael számára.



Fotó: Samar Abu Elouf/The New York Times

Biden kedden tett nyilatkozatát megelőzően a Hamász által túszul ejtett, illetve a támadás során eltűnt Izraelben élő amerikaiak hozzátartozói Tel-Avivban tartott sajtótájékoztatón kérték az amerikai kormányzat határozott és azonnali fellépését rokonaik megtalálása érdekében. Szülők, valamint gyerekek - az amerikai médiában is közvetített sajtóeseményen - hívták fel a Biden-adminisztráció figyelmét felelősségére, amit minden amerikai állampolgár felé visel. Egyikük, Ruby Chen, egy édesapa - akinek fia eltűnt - úgy fogalmazott, azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy ne vonuljon a háttérbe, mert olyan figyelemre méltó erőforrással rendelkezik, amely túlnyúlik azon a hatáson, amit Izrael kormánya el tud érni.

(MTI nyomán)