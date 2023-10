Háború, Migránsbűnözés :: 2023. október 12. 10:35 ::

A "német"országi iskolákban is kitört a háború: az imádott muszlimok az imádott zsidókat kóstolgatják

Minden rendőri és hírszerzői eszközzel fellép a német kormány a Hamász németországi támogatói és szimpatizánsai ellen, ugyanakkor háború a berlini iskolákba is betört: a diákok a Hamászt éltetik, antiszemita kijelentéseket tesznek, a tanárok pedig tanácstalanok, írja az InfoStart.



Palesztinpárti tüntetés 2021-ben Berlin-Neuköllnben (fotó: Sean Gallup / Getty)

A Hamász Izrael elleni támadásai óta elsősorban Berlinben, de több más németországi városban is a palesztin szervezetet támogató megmozdulásra került sor. Nancy Faeser belügyminiszter határozott harcot hirdetett ezek elfojtására. A miniszter hangsúlyozta annak szükségességét, hogy országszerte megakadályozzák a Hamász támogatását célzó akciókat. Faeser szerint ennek érdekében minden "rendőri és hírszerzői" eszközt be kell vetni.

– Biztonsági hatóságaink a jövőben még szigorúbban kívánják figyelni az "iszlám jelenlétet" Németországban – fogalmazott a miniszter. Faeser szerint a cél az, hogy "azonnal" felismerjék a Hamász terrorjával rokonszenvező akciókat, és azok támogatását megakadályozzák.

– Minden rendelkezésre álló rendőri és hírszerzői eszközzel fel kívánunk lépni a Hamász támogatói és szimpatizánsai ellen – hangoztatta a politikus a Funke médiacsoportnak adott interjújában. A belügyminiszter a német tartományokat is hasonló cselekvésre szólította fel. Utalt annak szükségességére, hogy a Hamásszal való szolidaritási tüntetéseket, illetve a terrorszervezetet támogató megmozdulásokat megakadályozzák.

"A tartományoknak minden rendelkezésre álló jogi eszközzel fel kell lépniük annak érdekében, hogy a Hamászt támogató iszlám hátterű bűnelkövetőket kiutasítsák, ha nem rendelkeznek német útlevéllel" – tette hozzá.

Nemcsak Berlinben, hanem a többi között Stuttgartban és Dortmundban is több palesztinbarát demonstrációt tartottak az elmúlt napokban. Kedd délutánra a német főváros szívében, a Brandenburgi kapunál szerveztek a palesztinokat, illetve a Hamászt támogató nagygyűlést, amit a hatóságok megakadályoztak. Hasonló megmozdulást szerveztek volna Berlin nagyrészt bevándorlók által lakott városnegyedeiben, Neuköllnben és Kreuzbergben, amit az illetékesek szintén nem engedélyeztek. A tervezett tüntetések szervezői a tiltásra reagálva rasszizmussal vádolták a hatóságokat.

A Hamásszal való rokonszenv megnyilvánulásai az iskolákban is aggodalmat váltottak ki. Az ARD televízió arról számolt be, hogy tanárok telefonon kérnek tanácsokat a helyi illetékesektől arról, miként kezeljék diákjaikat a Hamász és Izrael közötti háború kapcsán.

Mindez annak nyomán kezdődött, hogy a hét elején egy 14 éves diák palesztin zászlóval jelent meg az egyik neuköllni iskolában. Egy 61 éves tanár erre reagálva megtiltotta politikai szimbólumok használatát. Ezt követően viszont egy másik, 15 éves diák rátámadt a tanárra, és tettleg bántalmazta őt. (Az erről készült videó itt tekinthető meg.)

Szakértők szerint az eset drámai módon bizonyítja, hogy a közel-keleti konfliktus miként befolyásolhatja a berlini iskolák mindennapjait. Egy, az antiszemitizmus elleni fellépést zászlajára tűző kreuzbergi szervezet vezetője szó szerint úgy fogalmazott, hogy a Hamász Izrael ellen indított támadásai óta immár nincs egy nyugodt percük sem. "A telefon állandóan cseng, szakadatlanul érkeznek az e-mailek, pedagógusok kérnek tanácsokat arra vonatkozóan, hogy milyen magatartást tanúsítsanak" – fogalmazott a projektvezető.

Mindez azonban nemcsak Neukölln és Kreuzbeg, hanem egész Berlin iskoláira jellemző. A tanárok sorozatosan számolnak be arról, hogy tanulók a Hamászt éltetik, és antiszemita kijelentéseket tesznek. Gyakoriak az ezzel kapcsolatos hangos viták, sőt még a verekedések is. Szakértők tartanak attól, hogy a konfliktus eszkalálódásával párhuzamosan a berlini iskolákban az erőszak is erősödni fog.

Kissinger: súlyos hibát követtek el a német politikai vezetők

A német Welt televíziós csatornának adott interjút Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter. Mint kiderül, Kissinger szerint aggasztó, hogy a Hamászt éltetik Berlinben Izrael brutális megtámadása után. A politikus leszögezte: mindez annak a jele, Németország túl sok külföldit engedett be az országba.

Súlyos hiba volt ennyi, teljesen különböző kultúrájú, vallású és felfogású embert beengedni.

A volt külügyminiszter hozzátette: meg kell büntetni a Hamász nyílt agresszióját, vigyázni kell az eszkalációval. Kissinger szerint a terrorszervezet és az őt támogatók célja, hogy mozgósítsák az egész arabok lakta világot Izrael ellen, majd letérjenek a tárgyalások útjáról.

Emlékeztetett: az 1973-as jom kippuri háború során Egyiptom és Szíria vezette arab koalíció indult meg Izrael ellen, most is hasonló a helyzet szerinte.

Kissinger elképzelhetőnek tartja, hogy Izrael fellép Irán ellen, abban az esetben, ha világosan kiderül, hogy Irán érintett a Izrael megtámadásában.

A volt külügyminiszter így összegez: az oroszok agressziója és a Hamász által kirobbantott újabb háború támadás a nemzetközi rendszer ellen, írja a Mandiner.