A chicagói Black Lives Matter csoport egyértelművé tette Palesztina melletti kiállását egy X-en közzétett keddi bejegyzésében, amelyet azóta – feltehetően az elítélő reakciók nyomására – töröltek az oldalról. A bejegyzésre Elon Musk is reagált.

A Black Lives Matter bejegyzésében egy a palesztin zászló színeit feltüntető siklóernyős volt látható, amely alá a következő tömör szöveget írták: Palesztina mellett állok.

A bejegyzés szöveges részében mindössze annyit írt a szervezet, hogy „ez minden”. A rengeteg elmarasztaló hozzászólást begyűjtő bejegyzést azóta törölték.

A BLM Chicago szerda reggel aztán egy olyan frissítéssel jelentkezett, melyben azt írták, olyan üzenetet tettek közzé, „amelyre nem büszkék”.

– Palesztina és az emberek mellett állunk, akik mindent megtesznek azért, hogy szabadon élhessenek. Együttérzünk a gyászoló anyákkal; azokkal, akik csecsemőket mentenek ki a romok alól, és azokkal, akiket az a veszély fenyeget, hogy teljesen kiirtják őket – olvasható a szervezet helyesbítő szándékú bejegyzésében.

Yesterday we sent out msgs that we aren’t proud of. We stand with Palestine & the people who will do what they must to live free. Our hearts are with, the grieving mothers, those rescuing babies from rubble, who are in danger of being wiped out completely🇵🇸♥️🖤💚