Háború :: 2023. október 13. 13:10 ::

A Gázai övezet elleni bombázás során 13 izraeli fogoly is életét vesztette - a lakosság délre menekül

A Gázai övezet ellen végrehajtott izraeli terrorbombázás következtében az elmúlt 24 óra folyamán 13 izraeli fogoly, köztük külföldi állampolgársággal is rendelkező személy is életét vesztette. Az izraeli hadsereg felszólítására eddig közel félmillió palesztin menekült el a Gázai övezet északi kormányzóságából az országrész délebbi területeire. Egyiptom lezárta az egyetlen „barátságos” átkelőt a menekültek előtt, és Muhámmád ’Ábd el-Fattáh esz-Szíszi elnök „kitartásra” szólította föl a Gázai övezet polgári lakosságát – írja a maannews.net hírportál és az alrabiya.net. /Bővített hír./





Menekül a lakosság a Gázai övezet északi kormányzóságából (fotó: AFP)

A Gázai övezet ellen végrehajtott izraeli terrorbombázás során az elmúlt 24 óra folyamán 13 izraeli, köztük külföldi állampolgársággal is rendelkező fogoly vesztette életét. Hat izraeli fogoly a Gázai övezet északi kormányzósága területén, két különböző helyen, heten a gázai kormányzóság területén, míg három az övezet más-más helyén vesztette életét.

Közben az izraeli hadsereg ma, pénteken reggel felszólította a Gázai övezet polgári lakosságát, több mint egymillió embert, hogy az északi kormányzóságból azonnal meneküljenek a palesztin országrész délebbi területeire. Az izraeli hadsereg azt is közölte a palesztin lakossággal: addig nem térhetnek vissza az övezet északi részében levő otthonaikba, amíg arra az izraeli hadsereg újabb közleményben engedélyt nem ad.



Gázavárosból is megindult délnek a menekültek áradata (fotó: AFP)

Áviháj Edri, az izraeli hadsereg szóvivője Gázaváros lakosságát is otthonaik azonnali elhagyására szólította fel: „Személyes és családja biztonsága érdekében a gázavárosi lakosságnak is délre kell menni”. Egyébként már eddig is közel félmillió palesztin menekült el a Gázai övezet északi részéből az országrész délebbi területeire.

A Gázai övezet területéről azonban nem menekülhetnek el, mert a palesztinok számára egyetlen „barátságos” menekülési utat, a ráfáhi átkelőt Egyiptom lezárta. ’Ábd el-Fattáh esz-Szíszí egyiptomi elnök ugyanis kijelentette: a Gázai övezet lakossága nem menekülhet át egyiptomi területre, mert előfordulhat, hogy Izrael soha többé nem engedi vissza őket az otthonaikba. Az egyiptomi elnök mindenesetre „kitartásra” szólította föl a Gázai övezet 2,2 millió lakosát.



A Gázai övezet kórházaiban már a folyosókon is fekszenek a sebesültek (fotó: maannews.net)

Az El-’Árábijjá honlapján olvasható: az izraeli hadsereg már röpcédulákon is otthonaik azonnali elhagyására szólítja föl a Gázai övezet északi kormányzósága és Gázaváros lakosságát.

Hering J. – Kuruc.info