2023. október 13. 20:14

HVIM: nemet mondunk a cionista propagandára, elítéljük a gázai népirtást!

Szervezetünk, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 22 éve egyértelmű álláspontot képvisel a közel-keleti kérdésben. Mi nem változtunk, de a nyugati világ sajnos fokozatosan az izraeli lobbi hatása alá került. Az Izrael-barát "szélsőjobboldaliak", "konzervatívok" térnyerése is általános jelenséggé vált, nemcsak Nyugat-Európában, hanem hazánkban is. Pedig az 1990-es és 2000-es években még a palesztin-barát tüntetésekre járt ki fideszes, miépes. Akkor még egyértelmű axióma volt, hogy az izraeli területrablást közösen ítéli el a hazafias oldal egésze. Ugyanazok azonban, akik akkor a palesztinok mellett tüntettek, ma hitet tesznek Izrael mellett.



Apa fiaival a lebombázott házuk romjai előtt a rafahi menekülttáborban (fotó: Hatem Ali/AP)

Most, hogy a gázai mészárlások ellen felszólalni kívánókat is terroristának bélyegzik, elérkezett az a pont, amikor úgy érezzük, meg kell szólalnunk. Elképedve szemléljük, hogy a cionista álláspont lett az egyeduralkodó, az egyetlen elfogadott vélemény, és a kommunikációba még a palesztin nép kiirtásával való fenyegetés is belefér. A sötét, differenciálatlan iszlámellenesség, mint vallásellenesség is eltűrt, sőt, fősodratú véleménnyé vált a muszlimok terroristázása. Ezzel együtt előállt az a skizofrén helyzet, hogy a keleti nyitás többségében közép- és belső-ázsiai muszlim országok felé irányul, ennek jegyében pedig a Kurultájon muszlimokkal fotózkodnak a résztvevők, de egyébként az iszlámot teljes egészében elvetik.

Számunkra lelkiismereti kérdés, hogy gyakorlatilag egyetlen magyarországi szervezetként felvállaljuk az elnyomott palesztin nép ügyét, ami túlmutat a gázai és ciszjordániai történéseken. Természetesen elítélünk mindenféle terrort – a ténylegesen civilek legyilkolását –, de tágabb kontextusban vizsgálódva egyértelmű, hogy nem lehet Izrael mellett lándzsát törni, sőt, a cionista propagandát ellensúlyozni kell!

Nem értünk egyet azzal a kényelmes állásponttal, miszerint nem kell a kérdéssel foglalkozni, miközben a magyarországi médiából is napok óta ömlik ránk az elnyomó cionista rezsim iránti érzékenyítés, a Gázai övezetben lakók szenvedései pedig alig vagy egyáltalán nem kerülnek bemutatásra.

Megdöbbentő, hogy a történelmi tényeket milyen szinten negligálják: Izrael létrehozásával a zsidó "migránsok" kiirtották, elüldözték a palesztinokat. A történéseknek van eszkatológiai – lásd a jövendöléseket az Al-Aksza mecset és a "Templom" újraépítése, és Jeruzsálem státusza kapcsán –, de nemzetstratégiai jelentősége is, mivel a kialakuló, minimum kétpólusú világrendben Magyarország az USA–Izrael tengely mellé áll. Nem beszélve arról, hogy a Magyar Királyság feldarabolása, a Kárpát-medencében történő kisebbségbe kerülésünk után egyértelmű a szimpátiánk azok irányába, akiket elüldöznek földjükről és másodrendű állampolgárokként kezelnek.

Ha a "magyar" kormány valóban harcolna a keresztényellenességgel szemben, akkor Izraelt ítélné el: Jeruzsálemben és egész Izraelben hemzsegnek a keresztényeket érő atrocitások, míg Libanonból, Törökországból és egy sor muszlim országból nem hallunk keresztényellenességről. Sőt, a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah többször is kereszténybarát nyilatkozatokat tett, és Libanon kiváló a példája a békés együttélésnek. A helyzet komplexitását, az iszlám differenciáltságát mutatja az is, hogy Hezbollah elsőként vette fel a harcot az Iszlám Állammal szemben.

A gázai helyzet összemosása a migrációval aljas kommunikációs trükk: amennyiben a demokráciaexport nevében nem bombáztak volna a kőkorba működő és stabil országokat az USA–Izrael-tengely haderői, akkor nagyságrendileg kevesebben akarnának bevándorolni Európába. Ha Gázában (és Izraelben) békésen élnének a palesztinok, zsidók és keresztények, akkor senki sem akarna elindulni Európába. Az is csoda, hogy ilyen mérvű elnyomás alatt, alapvető emberi jogaiktól megfosztva miért is maradtak még Izraelben…

Ebben az esetben kellene valóban "békepárti" retorikát folytatnia az ország vezetésének, ha tényleg fontos volna számukra a migráció kérdésének megoldása. Donald Trump regnálását sem tekintjük pozitívnak: ő is szította a közel-keleti feszültséget Kászim Szujelmáni orvul történő meggyilkolásával, illetve Jeruzsálem Izrael fővárosaként való elfogadásával. Nincs két USA: a demokraták és republikánusok ugyanazt képviselik ebben a döntő jelentőségű geopolitikai kérdésben, ahogy nagykoalíció van a magyarországi döntéshozók között is.

Álláspontunkkal lehet, hogy egyedül maradunk a magyar közéletben, és tisztában vagyunk vele, hogy ezután a legkülönfélébb támadásokat leszünk kénytelenek elviselni, de felszólítjuk támogatóinkat, szimpatizánsainkat, hogy ne dőljenek be a cionista propagandának – pl. Ultrahang csatornának, a Fidesz megmondó embereinek –, és aktívan keressék a hiteles forrásokat, amelyek legalább tárgyilagosan számolnak be a háborúról! Kérjük a magukat jobboldaliként tételezőket, hogy gondolják át, hova állnak, mert ebben a helyzetben, amikor ennyire közel kerül a téma, amikor ennyire át akarják formálni a gondolkozásunkat, akkor oldalt kell választani, és ki kell mondani az igazságot!

Székesfehérvár, 2023. október 13.

A HVIM vezérkara